Rum yönetimi, AB’yi Kıbrıs sorununa karıştırmakta ısrarlı

Rum Yönetimi, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif karışması talebiyle diplomatik temaslarını sürdüreceklerini bildirdi

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif karışması talebiyle diplomatik temaslarını sürdüreceklerini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Haravgi, Letimbiotis’in haftalık olağan basını bilgilendirme toplantısında söylediklerini “Hristodulidis Hükümeti AB’nin Kıbrıs Sorununa Daha Aktif Müdahil Olmasında Israrlı!… Türk-Libya Mutabakatının İptaliyle İlgili Olgular Değerlendiriliyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum yönetiminin yaklaşımının AB’yi Kıbrıs sorununda daha aktif hale getirme yaklaşımından vazgeçmediğini söyleyen Letimbiotis, “AB’nin daha aktif karışmasının, müzakerelerin yeniden başlamasında ve Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olabileceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Letimbiotis, “gerçekleştirilen temaslardan ortaya çıktı ki, bu yöndeki tartışmaların ilk adımı BM Genel Sekreteri’nin bir yetkiliyi temsilci atamasıydı ki hem biz hem de Avrupalı ortaklarımız bunu memnuniyetle kutladı. Bu, asla vazgeçmediğimiz, diplomatik temaslarımızın odağında bulunan bir argümandır ve bu yönde devam edeceğiz” dedi.

Bir gazetecinin, AB’nin konuya ilgili görünmediğini hatırlatması üzerine Genel Sekreter’in kişisel temsilcisinin Ada’ya daha ilk ziyaretini yaptığını ve Brüksel’e de gitmesinin beklendiğini hatırlatan Letimbiotis, “Kolay bir argüman değil ancak biz sürecin menfaatine olduğuna inanıyoruz ve çabalarımızı bu yönde sürdüreceğiz” dedi.

Letimbiotis başka bir soruya karşılık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile rutin iletişim halinde olduğunu söyledi. Letimbiotis, Holguin’in Mart’ın ikinci on günü içerisinde Ada’ya yapacağı ikinci ziyarette Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sivil toplumla görüşeceğini hatırlattı.

