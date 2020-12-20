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Tatar’dan hükümete ‘yanınızdayım’ mesajı

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Cumhurbaşkanı Tatar, UBP-DP-YDP hükümetine başarılar diledi ve ekledi: “Çabalarınızda yanınızda olacağım”

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Tatar’dan hükümete ‘yanınızdayım’ mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında kurulan, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetine başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Ersan Saner hükümetinin güven oyu alması dolayısı ile Başbakan Saner’e kutlama mesajı gönderdi:
Tatar’ın mesajı öyle:
Sayın Ersan Saner Başbakan                                            
“Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu alması nedeniyle sizleri kutluyorum.
Salgın ve neden olduğu sorunlar dolayısıyla zor bir süreçte görev üstlenmiş bulunuyorsunuz. Beklentimiz bir an önce halkımızın sıkıntılarının aşılması için gereken çabayı ve çözümleri ortaya koymanızdır. Bu çabalarınızda yanınızda olacağımı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim.”
 
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