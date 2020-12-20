banner583
banner572
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
15 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
18 0
 
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
268 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
13 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
23 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
85 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
117 0
banner529
banner570

“11 bin yeni vatandaş olacak”

banner476

BKP Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP- YDP hükümetini “demokratik iradeye açık bir müdahale” olarak niteledi ve 11 bin yeni vatandaş olacağını söyledi

banner577
“11 bin yeni vatandaş olacak”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP- YDP hükümetinin meclisten güven oyu almasını “demokratik iradeye açık bir müdahale” olarak niteledi.
İzcan yazılı açıklamasında, “Mayıs 2019- Aralık 2020 arasında 7682 kişiye vatandaşlık, 18 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık müdahale, UBP Kurultayını yaptırmama, HP'den 3 Milletvekilin istifa ettirilmesi ve azınlık hükümeti kurdurtulması, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesine açık bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.
Kurulan bu hükümetin öncelikli görevinin, sıra beklediğini söyledikleri 11 bin yeni vatandaş olacağını savunan İzcan, gelinen aşamada, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinden bahsedip seçim yapmanın hiç bir anlamı kalmadığını söyledi.
İzcan, "Egemen eşitlikten bahsedenler kendi halkının egemenliğini dahi korumamıştır. Kıbrıslı Türk yurtseverlere düşen görev halkımızın iradesinin korunması için içte ve dışta kararlı mücadele etmektir" dedi.


 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.