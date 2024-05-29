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Tatar, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile görüştü

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Tatar, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Melbourne ziyareti kapsamında, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile Victoria Parlamentosu'nda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC-Avustralya ikili ilişkileri, Kıbrıs meselesi ve iki ülke arasında ekonomik ve seyahat hizmetlerinin nasıl iyileştirilebileceği konuları ele alındı.
Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki 80’inci yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için festival, etkinlikler ve bir dizi temas gerçekleştirmek amacıyla Avustralya’da bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'ya tarihi bir ziyarette bulunduğunu, ülkede yaşayan Kıbrıs Türklerinin elde ettiği başarı ve kazanımlarından gurur duyduğunu, çok kültürlü Avustralya'nın sosyal dokusu bakımından kültürel zenginlik kazandırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün  kabulü temelinde çözümü için yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti.
Somyürek, Aralık 2018 ile 2020 arasında Yerel Yönetim Bakanı ve Küçük İşletme Bakanı olarak görev yaptı. 
Cumhurbaşkanı Tatar'a görüşmede, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.
 

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Etiketler; #Adem Somyürek #Ersin Tatar
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