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Lefke Ceviz Festivali 2 Haziran’da yapılacak

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Festival, pazar saat 09.30’da kortejle başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından festivalde gün boyu müzik ve halk dansları gösterilerinin yanı sıra kültürel ürünler bulunacak

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Lefke Ceviz Festivali 2 Haziran’da yapılacak
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Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği iş birliğinde ve Telsim katkılarıyla düzenlenecek 14. Lefke Ceviz Festivali, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Festival, pazar saat 09.30’da kortejle başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından festivalde gün boyu müzik ve halk dansları gösterilerinin yanı sıra kültürel ürünler bulunacak. Festivalde, Erdem Çolakoğlu’nun “Kıbrıs ve Lefke Aşkı” isimli fotoğraf sergisi, Lefke Belediyesi Kadın Kursu Sergisi ve bölge okullarının geri dönüşüm sergileri de açılacak.
Festivalde ayrıca, Cevizli Ürünler Yarışması ve rehber eşliğinde ücretsiz Cittaslow Lefke Yavaş Yürüyüşü de düzenlenecek.
 
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