Tatar: Türkiye’den gelen su Güzelyurt ve Mesarya’ya mutlaka verilecek

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile devam etti. Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Tatar, hem çiftçiler birliği hem de tarımsal üretimin KKTC için önemine vurgu yaptı.

Tatar, “ Kıbrıs Türk Çiftçiler birliği çok önem verdiğimiz bir kuruluşumuz. Uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk halkının topraklarının korunması, üretmesi ve ekonomik refah için gerçekten olağanüstü şartlarda çalışmalarını sürdürmektedir” dedi. Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçisi’nin kuraklık koşullarında Üreterek ayakta kalabilmeyi başardığını vurgularken, her türlü teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle üretimi gelecek nesillere de aşılayabilen bir anlayış gözlemlediklerini söyledi. Tatar, “ Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, sadece üretime değil, varoluş mücadelemizde de yerini almıştır. Toprağımızı korumak için kurulmuş, toprağına sahip çıkmıştır. O mücadele olmasa belki de bugün sahip olduğumuz toprak miktarına sahip olamazdık. O sağlanan Toprak miktarımızla varoluş mücadelemiz aynı paralelde sürmektedir”dedi. Kıbrıs Türk Çiftçisi’nin yüreğiyle ortaya koyduğu üretim ruhunun, varoluş mücadelesi yanında ekonomik yaşama da önemli katkısı olduğuna işaret eden Tatar, Maliye Bakanlığı döneminden itibaren yılardır Çiftçiler Birliği ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

Tatar, “ Suyun ve projenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Altyapısını da geliştiriyoruz. Tünel çalışması bitince suyun bir kısmı Güzelyurt’a, diğer kısmı Mesarya’ya mutlaka gidecektir. Bu proje çiftçimize çok şey kazandıracaktır. Üretim de gelişecektir” şeklinde konuştu. Başbakan Tatar, geçtiğimiz gün açıkladığı kredi paketine çiftçilerin de başvurabileceğini hatırlattı. Kıbrıs Konusuna hassasiyeti ile de bilinen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Milli Dava Kıbrıs Sorununa adil bir anlaşma ile artık yeter demek istediklerini vurgulayan Tatar, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması ve Anavatan Türkiye’nin desteği ve garantisi ile geleceğe yol almasını istediklerini söyledi.

Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de Başbakan Tatar’la bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti paylaştı. Hüseyin Çavuş Kelle, Ersin Tatar’ı yakından bildiklerini, kendisiyle çok iyi çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, “ Kurucumuz Kemal Deniz’den itibaren projeleri en iyi bilen kişilerdendir. 1943’ten beri Kıbrıs Türkü ile varoluş mücadelesini omuz omuza sırtlayan bir Çiftçiler Birliği vardır” dedi. Kelle, “ Halkın içinde olması gereken bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. şahsınızın başarılı olmasını dileriz. hassasiyetlerimizin sizin de hassasiyetiniz olmaya devam etmesi en büyük dileğimizdir” diye konuştu. Halkı bütünleştirici politikalar ve Türkiye ile iyi ilişkilerin KKTC için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Kelle,” Toprak bütünlüğüne çok önem veriyoruz toprak olmazda üretim olmaz. Geri adım atılamaz. Buna izin vermeyiz” diye konuştu. Pandeminin hükümetin başarısı ve vatandaşın azmi ile kontrol altına tutulduğuna işaret eden Kelle, ekonominin de gelecek için iyi planlanması gerektiğini söyledi.

GELEN SU

