Tatar: "Eski bir maliye bakanı ve eski bir başbakan olarak görüşlerimi paylaştım"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu ile 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Ercan Devlet Havaalanı’nın açılışı ve buna yönelik hazırlıklar, ekonomik durum, asgari ücretin değerlendirilmesi, kablo ile elektriğin buraya getirilmesi gibi bir takım konuları gözden geçirdiklerini belirtti.

Bütçe açıkları olsun, kamu maliyesi olsun, hayat pahalılığı olsun, tüm bu konularda içerde yapılan değerlendirmelerde eski bir maliye bakanı ve eski bir başbakan olarak görüşlerini paylaştığını kaydeden Tatar, hem başbakan hem de bakanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar bugün bir süre başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısından çıkışta yaptığı açıklamada, Başbakanın daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını ifade ederek, çeşitli konuları gözden geçirdiklerini kaydetti.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Ercan Devlet Havaalanı’nın açılışı ve buna yönelik hazırlıklar, ekonomik durum, asgari ücretin değerlendirilmesi, kablo ile elektriğin buraya getirilmesi gibi bir takım konuları gözden geçirdiklerini dile getiren Tatar, kendisinin bu konulardaki görüş ve önerilerini paylaştığını belirtti.



Önemli olan istikrarın devamı…



Önemli olanın istikrarın devamı ve KKTC’nin belirli sektörlerde gelişmesi için çalışmaların sürdürülebilmesi olduğuna dikkat çeken Tatar, istikrarın ve hükûmet çalışmalarının önemine vurgu yaparak, halkın reform çalışmaları ve ekonomik g elişmelerle ilgili beklentilerini bakanlarla paylaştığını kaydetti.



DAÜ’de sıkıntılar…



Doğu Akdeniz Üniversitesi konusunun da ele alındığını söyleyen Tatar, yaşanan bir takım sıkıntılara yönelik görüşlerini paylaştığını belirtti.

Tatar, "G enel kanaat tabi ki orada bazı tedbirlerin alınmasına yönelik beklentilerin olduğudur. Bu konuda Sayın Başbakanın talimatıyla Sayın Eğitim Bakanı çalışmalarını sürdürecektir” dedi.



"Birlik, beraberlik ve tek yürek olmak önemli.."



Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49 yıldönümüne hazırlandıkları bu günlerde halk ile birlikte ülkede gerek ekonomik, gerek diğer konularda yapılacak çalışmaların başarılı olabilmesi için birlik, beraberlik ve tek yürek olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha Bakanlar Kurulu ile paylaştığını kaydetti.

“İnşallah her şey hayırlı olur. İnşallah her şey gönlümüzün temennisiyle başarılı bir şekilde sürdürülür.” ifadelerini kullanan Tatar, pandemi döneminin ardından tüm bölgeyi etkileyen 6 Şubat depreminin ekonomiye yansımaları olduğunu söy

Tatar, netice itibariyle süratle tüm bunların toparlanarak, gerek turizm, gerek yüksek öğrenimde, gerek su projesiyle tarımsal faaliyetlerde, gerek sanayi bölgelilerdeki yatırımlarda ve diğer iletişim sektörleri ve inşaat sektöründeki gelişmelerde arzu edilen büyümeyi yakalayarak kamu maliyesinin sürdürebilir bir noktaya gelmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.



-"Eski bir maliye bakanı ve başbakan olarak görüşlerimi paylaştım"





Bütçe açıkları olsun, kamu maliyesi olsun, hayat pahalılığı olsun, tüm bu konularda içerde yapılan değerlendirmelerde eski bir maliye bakanı ve eski bir başbakan olarak görüşlerini paylaştığını kaydeden Tatar, hem başbakan hem de bakanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Zaman zaman Bakanlar Kurulu toplantılarına katılarak ülkedeki son gelişmeleri değerlendirip, gerek iktisadi, gerek sosyal, gerekse Kıbrıs konusundaki görüşlerini paylaştığını söyleyen Tatar, başbakan ve bakanlara teşekkür etti.



Kıbrıs meselesi…



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, özellikle Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in son zamanlardaki AB ve BM nezdindeki girişimlerini dile getirdi.

Tatar, Rum liderin Avrupa Birliği devletlerini ziyaret ederek, Birleşmiş Milletlere baskı kurarak müzakerelere 2017 yılında Crans Montana’da bırakılan yerden devam edilmesi için BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyine baskı yaptığına dikkat çekti.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak kesinlikle böyle bir sürecin başlatılmasına müsaadeleri olmadığını ve bu görüşlerini yazılı olarak da dile getirdiklerini kaydeden Tatar, yeni siyasetin ve egemen eşitliğin teyidiyle bir müzakere sürecine geçilebileceğini yineledi.

Tatar, 2 hafta önce BM Genel Sekreteriyle yaptığı telefon görüşmesinde de bunların altını çizerek, teyid ettiğini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti de destekliyor



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti temaslarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelere de değinerek, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenmekte olduğunu kaydetti.

Tatar, tüm süreçlerde yeni siyasetin hakim olduğunu dile getirerek, Başbakan ve bakanların da bu siyasetin tamamen arkasında olduklarını ifade ettiklerini kaydetti.

