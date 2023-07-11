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Hamitköy'den, orta sahaya Tulum takviyesi

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Hamitköy'den, orta sahaya Tulum takviyesi
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Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy, iddialı bir kurmak için transferlerine başladı.
Hamitköy, Yenierenköy’ün yıldızı Ersan Öztürk’ü transfer ettikten sonra Hasan Tulum’u da transfer etti. Geçtiğimiz sezon ilk devrede BTM Birinci Ligde Demirhan forması altında mücadele eden ve bu takımın devreyi lider tamamlamasına katkı yapan Hasan Tulum, ara transferde ise Çanakkale’ye transfer olmuştu. Hasan Tulum, sergilediği başarılı performansla Çanakkale’nin, BTM Birinci Ligde şampiyon olmasına katkı koymuştu.
İsabetli paslarıyla bilinen başarılı orta saha futbolcusu Hasan Tulum’un bonservisi elinde bulunurken, kırmızı siyahlılara 1 yıllığına transfer oldu.
 
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