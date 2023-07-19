Dörtyol Nergiz ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Dörtyol bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dörtyol köyünün sevilen simalarından olan Nergiz Davulcular dün hayata gözlerini yumdu.
Davulcular’ın cenazesi Dörtyol Camisi’nde bugün kılınan öğle namazına müteakip Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi.
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