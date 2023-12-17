Tatar: “Ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek için Türkiye ile birlikte çalışılmalı”

Türkiye İnşaat Sektörü Kıbrıs Yatırım ve İşbirliği Çalıştayı’na katılan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek için birlikte çalışılmasının önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye İnşaat Sektörü Kıbrıs Yatırım ve İşbirliği Çalıştayı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin farklı bölgelerden temsilcileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

250 bin üyelik bir oluşumun herkese nasip olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üyelere selamlarını iletti.

Kıbrıs Adasının, jeopolitik ve jeostratejik önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dünyası için Mavi Vatan ve hava sahasının güvenliğinden bahsetti.

“Doğu Akdeniz’deki bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, barış, huzur ve güvenin anahtarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyasından nakledilecek doğal kaynakların güvenliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemini anlattı, Bakü-Ceyhan hattı incelendiğinde Karpaz Burnu ile Ceyhan’ın yakınlığının görüldüğünü aktardı.

Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise 40’ncı yılının kutlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet kurulurken büyük mücadeleler verildiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta iki eşit egemen devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modelini savunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta tek egemenliğe dayalı bir çözümle Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta garantörlüğünün sona ereceğini ve adadan koparılarak, Doğu Akdeniz’deki gücünün zayıflatılacağına dikkat çekti.

Yabancılara yapılan mal satışlarının yasalara, belli kurallara ve kısıtlamalara bağlı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, güvenlik soruşturulması yapıldığını ancak yasalara rağmen sözleşmelerle yapılan alımlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Anavatan Türkiye’den ülkedeki refahı yükseltecek ve gelişime katkı koyacak yatırımların önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek için birlikte çalışılmasının önemine dikkat çekti.

Teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçlarıyla iki ülkedeki halkın birbirini artık yakından daha çok takip etiğini ve gönül bağıyla bağlı olunduğunu görmenin mutluluğu içinde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’de sayısı artan havaalanları ve yeni Ercan Havaalanı ile ulaşım artık daha kolaydır. Aramızdaki münasebet ve iletişimin daha güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne refah getirebilmek, Türkiye ve Türk Dünyasıyla paylaşmanın manevi değeri büyüktür” dedi.