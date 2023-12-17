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Alkol, şişede durduğu gibi durmuyor

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Alkol, şişede durduğu gibi durmuyor
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Girne’de alkollü bir sürücü, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde kaza yaptı. Yaralanan olmadı.
 
Polis açıklamasında, bugün 02:30 sıralarında, Kürşat Özen (E-24) 475 miligram alkollü içki tesiri altında, LH 100 plakalı araçla, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde seyrederken, park halindeki SR 943 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir üniversitenin çevre duvarına çarparak durdu. Özen tutuklandı.
 
İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı
 
Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, herhangi bir yasal statüsü ve ikamet izni bulunmayan 3 kişi tutuklandı.
 
-Trafik denetimlerinde 30 alkollü sürücü...
 
Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 970 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 281’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan, 9’u seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 36’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 398 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimlerde 2 araç sürücüsü tutuklandı,  42 araç ise trafikten men edildi.
 
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