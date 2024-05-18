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Meleklerin adları yaşatılacak

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Yeniboğaziçi'nde, Şampiyon Melekler'in adlarının yaşatılacağı sosyal tesis yapılacak

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Meleklerin adları yaşatılacak
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında Şampiyon Melekler'in adlarının yaşatılacağı sosyal tesis yapılacak alanın devri ile ilgili protokol imzalandı. 
Yeniboğaziçi'nde yer alan 9 dönümlük rekreasyon alanının devrine ilişkin protokole, Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya imza koydu.  
Karakaya, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat Adıyaman depreminde kaybettikleri Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatmak amacıyla çalıştıklarını söyledi. 
“Aileler ve tüm Kıbrıs tek yürek olarak yılmadan pes etmeden adaletin sağlanması ve meleklerin adlarının yaşatılması için söz verdik” diyen Karakaya, çocukların Kıbrıs’ın simgesi olduğunu kaydetti. 
“Geleceğimizi bizden çaldılar, adlarını son nefesimize kadar yaşatmaya devam edeceğiz” diyen Karakaya, aileler olarak hiç durmadan en güzel projelerle meleklerin adlarının yaşatılacağını kaydetti, destek veren herkese teşekkür etti. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Şampiyon Melekler'in anılarını ve adlarını yaşatmak adına Yeniboğaziçi bölgesinde sosyalleşme alanı yaratmak için 9 dönümlük bir yerin Derneğe tahsis edildiğini kaydetti. 
Çavuş, Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatacak her projeye destek vereceklerini de belirtti. 
Başbakan Ünal Üstel de, Şampiyon Melekler'i ömür boyu unutmayacakları ve unutturmayacaklarını söyledi 
Çocukları her zaman yapılacak etkinliklerde, düzenlemelerde adlarının nesilden nesile aktarılması için kalıcı eserlere Dernekle birlikte imza atılacağını ifade eden Üstel, bugün de o günlerden biri olduğunu belirtti. 
 
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