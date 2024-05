Tatar: “Bugün tarihi bir gün"

KKTC- Azerbaycan, Türkiye Azerbaycan ve KKTC-Türkiye parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul eden Tatar, Tatar, üç meclis dostluk grubunun KKTC’de bir araya gelmesini “tarihi bir gün” olarak niteledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC- Azerbaycan, Türkiye Azerbaycan ve KKTC-Türkiye parlamentolar arası dostluk grupları başkan ve bazı üyelerini kabul etti. Tatar, üç meclis dostluk grubunun KKTC’de bir araya gelmesini “tarihi bir gün” olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu tarihi günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu en samimi kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum. Bugün tarihi bir gün çünkü bu ülkede mücadele ederken tek millet üç devlet hayaliyle yaşadık.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün adada sonunun geldiği bir noktada Türkiye’nin 1960 anlaşmalarında yer alan garantörlük hakkını kullanarak müdahalede bulunduğunu, gelinen aşamada KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmekte olduğunu kaydetti. Tatar, “Birlikte olabilmemiz ve tüm dünyayla bu görüntüleri paylaşabilmemiz, esas itibarıyla Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını gösteriyor” dedi.

Tatar, Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar ve entrikalarla, adaya federal temelde bir çözüm getirerek, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük hakkının sonlandırılması, Türkiye’nin askerini adadan çekmesi, nihayetinde adanın tümünün AB’ye dahil edilerek zaman içerisinde Kıbrıslı Türklerin azınlık yapılması ve siyasi anlamada sonunun getirilmesi için çalışıldığını, bunlara karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin desteğinin fevkalade önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü'nün yürüttüğü davanın ulusal bir dava olduğunu, bu davanın Türkiye’nin, Azerbaycan’ın, tüm Türk dünyasının da davası olduğunu kaydeden Tatar, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz gibi önemli bir coğrafyada onurlu ve millet iradesine bağlı varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Azerbaycan’da Haydar Aliyev Müzesini ziyaretinde Aliyev’in Kafkasya, Anadolu ve Doğu Akdeniz’in başkalarının emellerine hizmet etmemesi, başkalarının egemenliğine geçmesinin Anadolu ve Kafkasya için tehlike arz edeceği ifadelerinin yer aldığına işaret eden Tatar, “Bu tehlikeleri gördüğümüz ve bildiğimiz için sonuna kadar KKTC’ye sahip çıkmak milli bir görevimizdir” dedi.

Tatar, “Bu şekilde dostluk grupları oluşturarak bizlere güç vermektesiniz. Hepinize şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim.” dedi.

Uluslararası aktörlere Kıbrıs Türk devletinin Türkiye’nin desteğiyle yalnız olmadığını gösterdiklerini kaydeden Tatar, “Azerbaycan devletinin ağırlığı ile bu zemin daha da güçlenmiştir” dedi.



Feyziyev



KKTC - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Kıbrıslı Türklerin adada yaşadıklarının benzerini Sovyetler Birliği döneminde de Azerbaycan’ın yaşadığını, o dönemde her zaman Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durduğunu ve zaferi birlikte elde ettiklerini anlattı.

Azerbaycan’da Kıbrıs Türkünün sorunlarına her seviyede daha çok ilgi gösterilmeye başlandığını belirten Feyziyev, “Her bir Azerbaycan Türkü Kıbrıs Türkünün her zaman yayındadır” dedi.



Erdem



KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC, Azerbaycan ve Türk bayrağının yan yana olmasının üç devlet bir milletin teşekkülünü gösterdiğini belirtti.

Erdem, bu birliktelikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve meclis başkanlarının büyük emeğinin bulunduğunu kaydetti.

İlk kez çalışma gruplarının dışında kardeşliği pekiştirmek adına farklı gruplar oluşturduklarını belirten Orhan Erdem, “Bu tarihi günde bu mutluluğu hep birlikte yaşamış olduk” dedi.



Emiraslanov



Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, “KKTC Azerbaycan arasındaki dostluğun kardeşliğin esasında merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in çok büyük rolü vardır” dedi.

Emiraslanov, her zaman Kıbrıs Türkünün destekçisi olacaklarını ifade etti.



Ayrım



Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, bugünün tarihi bir gün olduğunu her kesimin bunun için büyük emek verdiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan’a üç ülkenin yakınlaşmasında ortaya koyduğu çabalardan dolayı da teşekkür eden Şamil Ayrım, “Hayalimizin gerçekleşmesi çok önemli bir şey” dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ilişkilerini bir bedende üç can olarak tanımlayan Ayrım, “İnşallah bu mücadelenin semeresini alacağız” dedi.

Dostluk Grubu kurulurken parlamentolar arası ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülkenin birbirini daha iyi tanıması amacıyla kurulduğunu belirten Ayrım, Türkiye Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesinin Türk Devletleri arasındaki ilişkileri geliştirme istikameti verdiğini, dostluk gruplarının da önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Ayrım, her zaman KKTC’ye destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.