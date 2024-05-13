Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yeniden toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantı saat 14.00’de başlayacak.

Komisyon, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını geçen hafta Cuma günü yapmıştı.

Asgari ücret en son 1 Ocak 2024’te brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlenmişti.

