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Tatar, BM Genel Sekreteri'yle bugün görüşecek

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Tatar, BM Genel Sekreteri'yle bugün görüşecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
Tatar-Guterres görüşmesi saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) yapılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile birlikte, BM Genel Sekreteri Guterres’in onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) başlayacak.
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