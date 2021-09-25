Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir. HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI(22.09.2021) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 14.09.2021 21.09.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 914 596 -34,79% Yerel vaka sayısı 607 422 -30,48% Karantinada pozitifleşen 217 147 -32,26% Yurtdışı vaka 30 27 -10,00% 100.000 de vaka sayısı 239,27 156,02 -34,79% 100.000 de yerel vaka sayısı 158,55 110,23 -30,48% Test sayısı 108.416 121.877 12,42% Test pozitiflik oranı 0,84% 0,49% -41,67% Hastanede tedavi gören 69 55 -20,29% Yoğun bakımda tedavi gören 12 9 -25,00% Yoğun bakım oranı 0,73% 0,77% 5,48% Aktif vaka sayısı 1640 1171 -28,60% Kaybedilen vaka sayısı 3 4 33,33% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 14.09.2021 21.09.2021 Değişim KKTC GENELİ 34,1 22,4 -34,31% LEFKOŞA 36,5 22,7 -37,81% GAZİMAĞUSA 30,5 23,2 -23,93% GİRNE 39,8 24,1 -39,45% İSKELE 25,1 16,3 -35,06% GÜZELYURT 19,7 10,1 -48,73% LEFKE 10,2 5,1 -50,00%

KARARLAR

Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu doldurarak alacakları QR kodu ile adaya giriş yapacaklardır. Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 27/09/2021 tarihine kadar giriş yapabileceklerdir. QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından yararlanacaktır.

Ülkeye girişte doldurulacak KKTC Yolcusu Giriş Formu’nun çıktısı alınacaktır.

27.09.2021 tarihinden itibaren KKTC Yolcusu Giriş Formu ile ülkeye giriş zorunlu olacaktır.

Siteye giriş yapan; -KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” .Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

A) ÜLKE RENKLERİ Ülkeye ada dışı giriş kriterleriaşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafındanyayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.





Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları , son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 Gün Karantina

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

C) GENEL KURALLAR;

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

SINOVAC: 2 DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 VaccineJanssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halindeaşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar,aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmişebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok(14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

ADAPASS

e girecek kişilerinAdapass sorgulanması tüm ilçelerde kullanılacaktır.

, adapass.gov.ct.tr/company/registerkayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresi ve kendilerine SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacaktır.

Bar ve club,meyhane,cafe,restoran,süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler

Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : 72 SAAT PCR/ANTIJEN AŞILI : 7 GÜN PCR/ANTİJEN AŞISIZ: 72 SAAT PCR/ANTİJEN AŞILI : 7 GÜN PCR/ANTİJEN

AŞISIZ : GİRİŞ YOK AdaPass KAT I AdaPass KAT II AdaPass KAT III RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE OTEL CASİNO BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN BAR/CLUB İBADETHANELER AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI KAPALI FİTNESS SALONLARI INTERNET CAFE GENÇLİK KAMPLARI STADYUMLAR BET OFİSİ DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ) KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI KAHVEHANE / KIRAATHANE TOPLU DANS / TÖREN / MÜZİK GECE KLÜBÜ YÜZME HAVUZLARI SÜPERMARKET / AVM PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI BANKALAR KONSER / TİYATRO / SERGİ GENEL KURUL TOPLANTILARI KONGRELER DEVLET DAİRELERİ SİNEMA OFİSLER

Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 14 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

ANTİJEN TEST

( AŞILILAR HER 14 GÜNDE BİR) (AŞISIZLAR HER 7 GÜNDE BİR) OTEL ÇALIŞANLARI OKUL ÇALIŞANLARI CASİNO ÇALIŞANLARI ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR MÜZİSYENLER MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ BAR / CLUBÇALIŞANLARI BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR RESTAURANT ÇALIŞANLARI TAKIM SPORLARI YAPANLAR CAFÉ ÇALIŞANLARI YÜZME SPORLARI YAPANLAR MEYHANEÇALIŞANLARI KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR PASTANEÇALIŞANLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ BANKA ÇALIŞANLARI GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR KAMU ÇALIŞANLARI BAKIM EVİ ÇALIŞANLARI OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI BET OFİS ÇALIŞANLARI BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kurallara uyulmaması halinde “45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi” uyarınca cezai işlem uygulanacağını kaydetti.Kuralların, İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetleneceği belirtilen açıklamada, ülkeye ada dışı giriş kriterleri ve kriterlerde belirtilen ülke renklerinin her hafta güncelleneceği belirtildi.Sağlık Bakanlığı, ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterlerinin komite tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacağını kaydetti.Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktırBu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır." Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)*Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatifPCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.Adapass ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ninbelirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir. Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacaktır. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilir.Kayıt yaptırmayan aşağıda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Not: Yukarıda belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilirler.