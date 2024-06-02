Moral: “Araç camlarına siyah film çekilmesi önlenmeli, yasa uygulanmalıdır”

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı Üyesi Aral Moral, “Yasa, camlara film çekilmesini kesin olarak yasaklamaktadır”

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı Üyesi Aral Moral, araçların camlarına çekilen siyah filmlerin, trafikte tehlike arz ettiğini, hem polisin araç sürücüsü ve yolcusunu görmesini engellediğini hem de iki sürücünün göz kontağı noktasında ciddi sıkıntı yaşattığını belirterek yürürlükteki yasanın uygulanması çağrısı yaptı.

Moral, parti adına yaptığı yazılı açıklamada, iki sürücünün birbirini görebilmesinin yanı sıra, asayiş konusunda da bu konunun önemine işaret etti.

Moral “Güvenlik güçleri de camlarında film çekili araçların sürücü ve yolcularını görebilmelidir” diyerek, araç camlarına sonradan film çekilmesi konusunda keyfi uygulamaların değil mevcut yasanın uygulanması çağrısında bulundu.

Moral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zaman zaman medyada da tartışılan bu konu, trafik güvenliği ve ülke asayişi açısından oldukça önemlidir. Örneğin anayola çıkış yapmak isteyen bir aracın şoförünün sizi görüp görmediğini anlamanız açısından göz kontağı oldukça önemlidir. Bunun yanında, ülke güvenliği açısından da baktığınızda, güvenlik ekiplerinin araç içerisindekileri görebilmesi ve tespit edebilmesi noktasında da bu konu önem arz etmektedir. Bu konunun keyfi bir şekilde ele alınmaması şarttır. Araç camlarına çekilen filmlerle ilgili yasal mevzuat, muayene kontrolleri sırasında değil, 50/2000 Trafik Yasası’nın emrettiği şekilde uygulanmalıdır.

İlgili yasa da camlara film konulmasını kesin olarak yasaklamaktadır. Mevcut yasa bu ve diğer konularda eğer günün koşullarına cevap vermeyecek durumdaysa, 24 yıllık bu yasanın da revize edilmesi gerekmektedir.”