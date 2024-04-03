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Tatar, ABD’ye gitmek üzere adadan ayrıldı

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Tatar, ABD’ye gitmek üzere adadan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme için ABD’ye gitmek üzere adadan ayrıldı. Tatar, Guterres ile görüşeceği New York ziyareti öncesinde Washington’da da bir dizi temasta bulunacak.
Havaalanında basın açıklaması yapan Tatar, yeni siyaset temelinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden müzakere sürecine geçmeyeceklerini yineledi.
ABD ziyaretiyle ilgili Rum tarafının algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Tatar, “BM Genel Sekreteri ile görüşme bizim talebimizle oldu” dedi.
 Üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade eden Tatar, “Şu anda ortak bir zemin olmadığı açık ve nettir” diye konuştu.
Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar, ambargolar ve kısıtlamaların kalkması gerektiğinin altını çizen Tatar, Kıbrıs Türk halkının baskı altında tutularak, dayatmayla bir çözüme zorlandığını ancak bunun böyle olmayacağını artık dünyanın öğrendiğini dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yanında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik ediyor.
 
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