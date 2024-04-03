DAÜ-SEM, kurum ve kuruluşlara verdiği hizmet içi eğitimlere devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) toplumun tüm kesimlerinin yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli konularda sertifika programları, kurslar ve seminerler düzenleyerek, bireylerin yaşam boyu öğrenimine katkı koymaya devam ediyor.

Bu bağlamda DAÜ-SEM, Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik “İkna Teknikleri”, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise ve ortaokul öğretmenlerine yönelik “Siber Zorbalık Farkındalık”, KKTC Sayıştay Başkanlığı personeline “Finansal Tabloların Analizi”, Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası personeline “Enerji Yönetiminin Temelleri” ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi personeline “Kurum Kültürü ve Aidiyet Duygusu” konulu eğitim seminerleri verdi.

Verilen bilgiye göre, alanında uzman eğitim kadrosu tarafından verilen eğitimler sonunda başarı gösteren katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi. DAÜ-SEM Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy, DAÜ-SEM’in 2004 yılında kurulduğunu ve KKTC’de kurulan ilk Sürekli Eğitim Merkezi olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Kurulduğu günden itibaren merkezin 7'den 70'e herkesin eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim hizmetlerini kampus dışına taşıyarak topluma hizmet etmeyi amaçladığını belirten ve DAÜ-SEM’in yaklaşık 45 bin kişinin yaşam boyu öğrenme hedeflerine katkı koyduğunu aktaran Ersoy, DAÜ-SEM’in kamudan veya özelden gelen çeşitli Avrupa Birliği projelerinde eğitim verdiğini de vurguladı.

Merkeze talep olması durumunda, danışmanlık veya sınav hizmeti sunduklarını da aktaran Ersoy, merkezin Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) kurucu üyesi ve Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezler Ağı (European University Continuing Education Network - EUCEN) tam üyesi olan tek merkez olduğunu ifade etti.