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"Tarafların yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü vermelerini memnuiyetle karşıladıK"

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"Tarafların yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü vermelerini memnuiyetle karşıladıK"

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cenevre’de üç gün süren gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısının sonunda taraflar arasında “henüz ortak zemin bulunamadığını” ancak tarafların yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü vermelerini memnuiyetle karşıladığını söyledi.

Dominic Raab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cenevre’de 27 Nisan’da başlayan ve bugün sona eren gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısının sona ermesinin ardından tweeter hesabından açıklamada bulundu.

Raab, tweeter mesajında şöyle dedi:

“Bu haftaki gayriresmi Kıbrıs çözüm toplantıları sonlandı. Resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak zemin henüz yok, ancak tüm tarafların yakın zamanda tekrardan bir araya gelme taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz.  Birleşik Krallık, adil ve nihai bir çözüm bulunması çabalarında tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edecektir.”

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