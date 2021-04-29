Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi

1-)Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 m’dir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir.
2-)Hangi tür olursa olsun yılanlar duyamazlar.
3-)Yılanların sesi duyamadığından avının vücut sıcaklığı ve hareketlerine göre yol alır.
4-) Zehirlerini üst dişlerinden salgılarlar ve bir enjektör gibi avına saplanır.
5-) Yılan vücudun da başındaki yumuş aksı kemikler haricinde kemik bulunmaz.
6-)Derisi kaygan bir yapıya sahiptir. Eğer sert bir derisi olsaydı sürünürken yırtılabilir yılan ölebilirdi.
7-)Üremek için yumurtlayan yılanlar tek üremede 20’ye yakın yumurtlayabilir ve bunların yerini dilleri sayesinde kolayca bulabilir.
8-)Yılanların yol göstericisi dilleridir. Yönlerini bulurken dillerini kullandıkları gibi giderken yerde bıraktıkları sıvı sayesinde bir birlerini de bulabilirler.
9-)Yılanlar avını yutarken soluk borusunu girişini dışarıya çıkarır ve büyük avlarını yutarken bu şekilde nefes alabilir.
10-)Yılanların vücudunda çok güçlü bir sıvı bulunur. Avı ne kadar büyük olursa olsun kolayca öğütebilir.