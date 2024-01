Taçoy: “Sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, halkın UBP içinde bir değişim beklentisi içinde olduğunu kaydederek, “Sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor” dedi.

Halkın UBP’den siyasette önderlik yapmasını beklediğini belirten Taçoy, “Şu an vatandaşın konuştuğu demokratik ilkelerin kabullenilmesi ve UBP içinde bir değişimin yaşanabilmesidir. Vatandaş buna çok önem veriyor” dedi.

Taçoy, sadece UBP üyelerinin değil, UBP üyesi olmayanların da demokrasi ve değişimin gerekliliğinden bahsettiğini ifade ederek, halkın UBP’den beklentisinin bir değişim gerçekleştirerek ülkeyi daha iyi yerlere taşıması olduğunu söyledi.

“Sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor” diyen Taçoy, siyasi partilerdeki kurultayların bir demokratik ilke olduğunu ve kurultay tarihinin belirlenmesiyle işlerin yoluna girmeye başlayacağını belirtti.



“Sayın Başkanımız süre uzatmak için, makamı elde tutmak için gayret sarf ediyor”



Hasan Taçoy, siyasetçilerin seçimden ve yarıştan kaçamayacağını belirterek, “Ancak bugünlerde maalesef bundan kaçılıyor. UBP’de Temmuz’dan bu yana Parti Meclisi toplanmadı. Tüzüğe göre alınması gereken kurultay kararını Parti Meclisi’ni toplayıp almadık. Sırf süre uzatmak için, makamı elde tutmak için gayret sarf eden Sayın Başkanımız ile bu süreci yaşıyoruz. İnşallah yakında bu tarih belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra zaten her şey daha fazla yoluna oturacak ve ülkedeki siyasi iklim olumlu yönde değişecek” ifadelerini kullandı.



“Vergi sistemindeki değişiklik kayıt dışılığı artıracak”



Yeni vergi sistemine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Taçoy, hayat pahalılığı uygulamasının 6 aydan 4 aya çekilmesiyle birlikte tüm çalışanların bir süre sonra en üst orandan vergiye tabi bir hale geleceğini söyledi. Taçoy, matrahlar dar tutulurken vergi oranlarının artırıldığına işaret ederek, “Daha fazla insan en üst vergi diliminin içerisine girecek” dedi.

Basamaklı vergi sisteminden vazgeçilmesi gerektiği düşüncesini ifade eden Taçoy, tek bir oran üzerinden gelir vergisi alınması halinde kayıt dışılığın ve kaçağın ciddi oranda azalacağını kaydetti. Kredi kartı harcamalarında KDV iadesi uygulaması olduğunu anımsatan Taçoy, vergi kontrolünde elektronik denetim gibi yolların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Taçoy, asayiş konusunda ise e-devlet uygulamasının sağlayacağı faydalardan bahsetti.Yabancılara mal satışı konusunda ülkedeki kuralların unutulduğunu kaydeden Taçoy, sistemin doğru çalışması halinde her türlü suistimalin önlenebileceğini söyledi.

Hasan Taçoy, “Bir şeye dokunduğunuzda ne kadar çok şeyi etkileyeceğini düşünmeniz gerekir” dedi.