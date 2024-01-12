banner913
banner932
Kıbrıs En İyi Tatil Yerleri
Kıbrıs En İyi Tatil Yerleri
27 0
Görev şehidi sendikacılar anıldı
Görev şehidi sendikacılar anıldı
13 0
 
En çok yağış Alsancak'a düştü
En çok yağış Alsancak'a düştü
14 0
Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!
Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!
15 0
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
14 0
İki kredi paketi birden
İki kredi paketi birden
38 0
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
15 0
banner996
banner985

2024'ün ilk asgari ücret belirlendi

banner989

banner974
2024'ün ilk asgari ücret belirlendi
banner971
KKTC’de yeni asgari ücret belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapmış olduğu ikinci toplantı sonucunda oybirliğiyle yeni asgari ücret belirlendi.
Buna göre Asgari ücret:
Net: 24.000 TL
Brüt: 27.587 TL
Saat: 159 TL
Günlük 1.273 TL oldu.
Ayrıntılar az sonra...
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.