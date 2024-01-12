2024'ün ilk asgari ücret belirlendi

KKTC’de yeni asgari ücret belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapmış olduğu ikinci toplantı sonucunda oybirliğiyle yeni asgari ücret belirlendi.

Buna göre Asgari ücret:

Net: 24.000 TL

Brüt: 27.587 TL

Saat: 159 TL

Günlük 1.273 TL oldu.

Ayrıntılar az sonra...

