2024'ün ilk asgari ücret belirlendi

KKTC’de yeni asgari ücret belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapmış olduğu ikinci toplantı sonucunda oybirliğiyle yeni asgari ücret belirlendi.
Buna göre Asgari ücret:
Net: 24.000 TL
Brüt: 27.587 TL
Saat: 159 TL
Günlük 1.273 TL oldu.
Ayrıntılar az sonra...
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