Taçoy: “Benim üzerimden eczacı olan kardeşime saldırıyorlar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy kamuoyunda “reçete yolsuzluğu” olarak anılan soruşturmaya ilişkin sistemin bazı yönlerine işaret ederek, yolsuzluğun yanı sıra kötü maksat içermeyen birçok uygulamanın da söz konusu olabileceğini söyledi.

Taçoy, Kanal Sim’de katıldığı programda Damla Dabiş’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Taçoy, sadece yardım amaçlı ve iyi niyet taşıyan ancak sistemden dolayı usulsüzlük durumuna düşen uygulamalar bulunduğunu kaydetti.



“Benim üzerimden eczacı olan kardeşime saldırıyorlar”



Reçete yolsuzluğunun UBP kurultayına ilişkin olarak kendisine karşı kullanılıp kullanılmadığı yönünde bir soruyu yanıtlayan Taçoy, kendisi üzerinden eczacılık yapmakta olan kız kardeşine saldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu saldırının basın yoluyla da yapıldığını ifade eden Taçoy, “Kız kardeşim yılbaşından bu yana 400 civarında reçete yapmıştır ve dileyen gelip soruşturabilir” dedi.

“Benim üzerimden kız kardeşim veya bir başkasının dayak yemesi hoş bir durum değil” diyen Taçoy, konuya ilişkin olarak yetkili makamlardan gerekli açıklamaların yapılmış olduğunu anımsattı.



“Dokunulmazlığımı kaldırıp beni soruşturabilirler”



Hasan Taçoy, “Bu konuda beni tutacak bir şey olmadığını fark ettiler, şimdi farklı konularla bunu yapmayı deniyorlar. Bunları da gerek çeşitli makamlardan ve çeşitli yerlerden duyuyoruz… Yapmak istediklerini yapacaklar, araştırmalarını yapacaklar. Herkes görecek. Benim başıma böyle bir şey ilk kez gelmiyor. Bir zamanlar İrsen Bey de benim için bazı sözler sarfetmişti. Ben o dönemde Meclise gittim ve kendi dokunulmazlığımın kaldırılmasını istedim. Şimdi yine aynısını söylüyorum. Gerekirse kürsü dokunulmazlığım, yani konuşma özgürlüğüm hariç dokunulmazlığım kaldırılabilir. Bir soruşturma başlatılacaksa seve seve bunu yapsınlar” dedi.



“Görevden alınmamı ben talep etmiştim, alınmasaydım istifa edecektim”



Kurultay hesabıyla kendisine yönelik birtakım konuşmalar ve girişimler yapıldığını ve bunu üzülerek takip ettiğini ifade eden Taçoy, bakanlık görevinden alınmayı kendisinin talep ettiğini söyledi.

Taçoy, kurultay tarihinin bir an önce belirlenmesi talebinin sürdüğünü belirterek, “Üstel kabinesinde olmaktan mutsuzluk duyduğumu dile getirmiştim” dedi.

Parti Meclisi toplantısında söz konusu durumu dile getirmiş olduğunu ifade eden Taçoy, görevden alınmayı talep eden, alınmayacaksa da istifa edeceğini içeren bir konuşma yapmış olduğunun da altını çizdi.

Hasan Taçoy, “Yönetim şeklinden mutsuzsanız o kabinede kalmazsınız, benim derdim buydu. Ünal Bey beni görevden aldı diye bir durum söz konusu değil, benim talebim bu yöndeydi zaten. Bu nedenle ben çok rahatım” dedi.

Bakanlığı süresinde bazı icraatlarının engellendiğine vurgu yapan Taçoy, kurultay hesabıyla bunların yapılmış olabileceği düşüncesini paylaştı.

Ünal Üstel’in tek başına kurultay adayı olması fikrine o dönemde sadece kendisinin ve Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli’nin karşı çıktığını anımsatan Taçoy, diğer arkadaşlarıyla ters düşmemek için o kurultayda aday olmadığını açıkladı.

Taçoy, “Ben ilk kurultayda adayım” vurgusu yaptı.



“Kurultay vaktinde yapılmazsa UBP seçime katılamayacak”



Kurultayın 2024 Ekim’de yapılması düşüncesinde olanların varlığına işaret eden Taçoy, “Bu Hasan Taçoy meselesi değildir. Bu parti meselesidir. Partinin şunu düşünmesi lazım; Ekim 2024 yasayla verilmiş son tarihtir ve eğer siz o tarihte kurultayı tamamlayamazsanız bu parti seçime giremez. En geç bu ay içerisinde kurultay kararı alınmalıdır. Tarihi erteleyip sistemi zorlamak çok başka şeylere sebep olur. O yüzden kararın şimdi alınması ve bu dönem içinde kurultayın yapılması lâzımdır” dedi.



“Aradan geçen 5 aya rağmen, o ‘bir hafta’ hâlâ tamamlanmadı”



Taçoy, konunun bir parti içi toplantısında mutlaka tartışılacağının altını çizerek, Üstel’in en son temmuz ayında yapılan toplantıda konuyu bir hafta içerisinde gündeme getireceğini söylemesine rağmen, aradan geçen 5 aya rağmen hâlâ o “1 hafta”nın tamamlanmadığını ironisini yaptı.

Bu konuları Üstel’e yüz yüze de konuştuğunu aktaran Taçoy, “Genel kurulun sadece genel başkan seçiminden ibaret olmadığını idrak etmemiz lâzım. Köy ve mahalle kongrelerinin, ilçe kongrelerinin muhakkak yapılması gereken bir dönemdir ve bir süreç alır” dedi.

