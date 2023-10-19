“Cardplus All Star” etkinliği gerçekleştirildi

Cardplus ortak ve üye bankalarının katılımıyla Grand Pasha Nicosia' da muhteşem bir ortamda gerçekleşen etkinliğe ilgi büyük oldu

Cardplus Yönetim Kurulu, ortak ve üye banka Genel Müdürleri ve Genel Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve değerli personelinin katılımıyla unutulmaz bir etkinlik haline geldi.

All Star teması KKTC’nin 11 seçkin yerel bankasının kartlı ödeme sitemleri çözümleyicisi Cardplus markası altında birlikteliklerini yürütmeleri ile birer yıldız olan ortak ve üyelerin bir arada yer alması fikriyle oluşturulmuştur.



Etkinlik geçtiğimiz Cuma akşamı 250’yi aşkın konuğu ağırladı. Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay'ın açılış konuşmasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Devrim Sarı Cardplus'ın en güncel verilerini katılımcılarla paylaştı. Bilgi Teknolojileri Müdürü Uraz Doğuş, 2022-2023 döneminde hayata geçirilen "Cardplus Mobil Uygulamaları" hakkında detaylı bilgiler sunarken, Bilgi Teknolojileri Yönetici Yardımcısı Simge Aktaş "Cardplus Kampanya Modülü" ve Bilgi Teknolojileri Yönetici Yardımcısı Mehmet Özkadılar " Cardplus Ticari Kart " konularında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi.

Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, açılış konuşmasında, " Cardplus markasını ve bankalara ödeme sistemleri konusunda hizmet sunulması için 18 sene önce sadece 6 banka ile yola çıkarken hedefimiz tüm yerel bankalarımıza rekabet edebilir maliyetlerle hızlı ve güncel sistemlerle hizmet sunmaktı, 1,5 milyon USD’lık bir şirket olarak çıktığımız yolda markamız, yatırımlarımız ve şirket değerimiz 10 milyon USD’yi aşmıştır.” Cardplus’ın bugün 11 banka ile büyüdüğünü ve geliştiğini aktardı.



Tokay, konuşmasına devam ederken, “Pandemi ile birlikte E-ticaret geçtiğimiz son iki yılda, pazarda 6-7 yılda kat edeceği mesafeyi aldı. Buna ilave olarak yakın döneme kadar kartlı ödemeleri konuşurken; artık ödeme sistemlerinde QR ile ödeme yapılmasına ve sonrasında da NFC ile ödeme yapılması şeklinde süreç ilerlemektedir. Ayrıca giyilebilir teknolojilerle ödeme yapabilmenin ne denli hayatımızda yerini alacağını konuşmaya başladık. Hem süreçlerin hem de paranın daha fazla dijitalleşmesinin, ödeme teknolojilerini daha çok ön plana çıkaracağını görüyoruz. Süreç nakitsiz topluma doğru ilerlemektedir. Cardplus olarak bankalarımızın hizmetlerini geleceğe hazırlamak için bizde çalışmalarımızı yapıyoruz." diye aktardı.

Maxwell'in "Hiçbir başarı tesadüf değildir." sözünü hatırlatan Tokay, bu başarının bir tesadüf olmadığını ve Cardplus'ın kararlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etti. Ayrıca Mine Tokay 11 banka ile bu tür etkinliklerde daha sık bir araya gelme isteklerini dile getirdi ve Cardplus'ın yöneticileri, çalışanları ve bankalar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve iletişimi artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sunumların ardından, gece havuz başında Grup Rast müzikleri eşliğinde devam ederek, katılımcıları daha da yakınlaştıran bir kokteyl ile son buldu. Bu etkinlik, Cardplus ailesi ve bankalar arasındaki işbirliği ve dayanışmanın bir örneği olarak hafızalarda yerini aldı.