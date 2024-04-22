Taçoy: Annan Planı referandumunun sonuçları Kıbrıs’ta vahim bir adaletsizliğe daha yol açtı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Annan Planı referandumunun sonuçlarının Kıbrıs’ta vahim bir adaletsizliğe daha yol açtığını, Rum halkının ezici bir çoğunlukla federasyona "hayır" dediğini belirterek, buna rağmen “evet” demiş olan Kıbrıs Türk halkının cezalandırıldığını, “hayır” diyen tarafın ise ödüllendirildiğini vurguladı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Annan Planı referandumunun 20. yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Taçoy, Kıbrıs tarihinin önemli dönüm noktalarından sayılan Annan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçtiğini, bu sürede değişmeyen yegane şeyin, Rum tarafının tek yanlı AB üyeliği olduğunu belirtti.

“'Evet' diyen taraf cezalandırılırken 'hayır' diyen taraf ödüllendirilmiştir. Sadece bu bile Kıbrıs’taki esas sorunun bir egemenlik ve eşitlik sorunu olduğunu göstermeye yetmektedir. Ama olmadı ve olmuyor” ifadelerine yer veren Taçoy, eğer bugün Annan Planı referandumu konuşulacaksa yarattığı durumun konuşulması gerektiğini söyledi.

Taçoy açıklamasına şöyle devam etti;

“Yapılması gereke yegane şey, Kıbrıs Türk halkının haklılığının savunulması için ortak mücadelede buluşmaktır. Buradan CTP’nin tüm yetkililere açık çağrımdır: Gelin Kıbrıs Türk halkının çağdaş hak ve hukuku için birlikte mücadele edelim. En başta AB olmak üzere, tüm dünyaya artık egemenliğimizin ve eşitliğimizin tanınması için tek bir ses olarak çağrı yapalım.

Eğer biz tek ses olur ve haklarımızı talep edersek mutlaka başarırız. Bunu yapmadık, 20 yıl boşa geçti. Bir 20 yıl daha geçmesin...”

