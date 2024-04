Yazar Eralp Adanır’dan muhteşem bir kitap daha “Sandıktaki Anılar”

“Gelin için hazırlanan her tür eşya veya evlenen kadının götürdüğü mallar” biçiminde tanımlanması mümkün olan çeyize Kıbrıs Türkünün verdiği önemi şu birkaç sözcükten oluşan cümleden anlamak mümkündür: “Gız gondagda, cehiz sandıgda”. Kısacası, kız çocuğu daha belekte iken çeyizini sandığa yerleştirmek gerek.Eski yıllarda, Kıbrıslı hanımlar, kız doğduğu günden itibaren çeyiz hazırlığına başlar, elde ettikleri her türlü eşyayı sandıklara yerleştirir, günü geldiği zaman da fazla sıkıntıya girmeden hazırlıklarını tamamlarlardı.Kızın ilk çeyizini de hamam tası ve don oluştururdu. Don konduğu zaman eskilerin deyişiyle “Donanma” olurmuş, yani konan eşya bereketlenirmiş.Dostum Eralp Adanır’ın “Sandıktaki Anılar” adlı kitabı tam bir “Donanma” ürünü yıllardır bıkmadan usanmadan, bir çok kişiyle yapmış olduğu uzun röportajları günden güne daha da değerli ve bereketli oluyor. Bugüne kadar röportaj alanında 10 tane eseri bulunan yazarın kitapları;bu alandaki tek ve en derin araştırma desek fazla abratmış olmayız. Bırakın bu kişilerle saatlerce süren yüz yüze röportajları bir de onun iki katı eforla bunları çözüp yazıya aktarabilmek büyük bir ustalık ve beceri ister. Bunun yanı sıra konuyla ilintili olarak fotoğrafların okuyucuya sunulması böylesi bir esere daha da zenginlik katıyor.Bu kitapların üniversitelerde okutulması özellikle gazetecilik bölümde okutulması, geleceğin araştırmacılarına, gazetecilerine büyük bir bilgi vermektedir.Gün geçtikçe yozlaşmakta hatta kaybolmakta olan ‘kültürel değerlerimizi’ bu sandığın kapağını açığınız zaman Eralp Adanır dostumun bu değerleri sizler için gün ışığına çıkardığını ve sizlere sunduğunu göreceksiniz. Bir yazarın toplumuna yapılabileceği en büyük hizmet böylesi değerleri bizlerle buluşturmasıdır.Bu değerler ki 2.Dünya savaşına katılmış insanlarımızdan, eğitimimize yön vermiş, bu ülkenin sağlıklı insanlar yetişmesine çok büyük katkıları olmuş hocalarımızı bu kitap sayfalarını çevirdikçe bulacaksınız. İlerleyen sayfalarda bu ülkenin sosyal, kültürel yaşamına damga vuran isimleri görürken kuruluşunun 60.yıldönümünde BRT’yi BRT yapanlar isimlerin anılarını okurken bu toplumun nerde nereye geldiği, insanların ne kadar vefakar, çalışkan, para için değil toplum için bir şeyler yapmak için ne kadar çok çaba gösterdiğini göreceksiniz.Tüm kitap içerisindeki adı geçen şahısların bu toplumu toplum yapan çok önemli mihenk taşları olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle geçmişteki birliktelik bizi biz yaptı. Günümüzde artık bu değerlerin yok olmayı yüz tutuğu gördükçe kahrolmamak içinde değil. Bu kitap; belki gençlere, topluma bir nebze olsun bir şeyler öğretecektir. Biz kimiz ve neler yapabiliriz. Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. 262 sayfalık bu değerli eser tüm kitaplıklarda mutlaka bulunmalı. Okumanızı salık veririz.Röp: Osman Ahmet Erbulak (syf:238) “... Montemavro’ya gittik cepheye. Hepsi da gittiler benim şeytanlığım yedi beni. Dedim kalayım geri belki gitmem. Yükledik gene katırları getirdi beni Polonyalılar aşağa, kaldım gidemem artık hiçbir yere. Evler vardı onda burda İtalyanların, gittim vurdum kapıya “cevoi?” dedi bana, “kipriyodo” dedim gene ben. Açtı bana kapıyı aldı beni içeri, ağlarlardı, derim kendilerine “neçin ağlarsınız”, dedi bana “iki gardaşımız öldü”, dedim gene “ben da göreyim”, gittim inanmayacan, yarısı onda yarısı bunda, te da gördüm gendini bir kapadım gözlerimi, ikrahlık geldi bana, kaldım orda kaçamam. “Eğer kaçarsan” der bana İtalyan, “gündüz Almanlar seni görecek, katırlarnan seni bombalayacak. Kalasın bizim evimizde bakalım ne olacak”. Galdık İtalyanınan beraber. İtalyan sonra getirdi beni Fayanza’da (Firenzi!) kalırdık, kampta. Katırcıydık ama Polonyalılarla çok iyi geçinirdik. Götürdüğünde beni İtalya’da oyandan oyana, partizanlar aldılar işi. Yani İtalyanlar eveliynan Almanlarnan beraberdiler, sonra İtalyanlar .uştlaştılar, İngilizinan döndüler. İngilizinan dönüncalar oraştan oyanı İtalyanlar aldılar da gittiler te şeye gadar... şimdi bizim o vakıt ki bitti harp, geldi bir emir gidelim Japonya’ya...”1964 Limasol‐Kıbrıs'ta doğdu. 1974 Kıbrıs savaşının ardından ailesiyle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyine, Girne'ye göç etmek zorunda kaldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin “Halkla İlişkiler” ve “Sosyal Bilimler” bölümlerinden mezundur. 1986 yılından bu yana Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRT‐Kıbrıs) Tv program yapımcısı‐sunucu ve yönetmenlik görevini sürdürdümektedir. Adanır aynı zamanda belgesel yönetmenliği de yapmış, Kıbrıs ve dış ülkelerle ilgili birçok belgesele imza atmıştır. 1989 yılından itibaren Kıbrıs ulusal gazetelerindeki köşe yazarlığını, uzun süredir Yenidüzen gazetesinde devam ettirmektedir. Sürekli basın kartı sahibi olan Adanır aynı zamanda aile Vakfı olan Mete Adanır Vakfı'nın da başkanıdır.2005 yılından bu yana ulusal ve uluslararası kültür araştırma içerikli sempozyumlara katılmakta, çoğunlukla Kıbrıs Türk Kültürü, Folklorü ve Müziği üzerine bildiriler sunmaktadır.1977 yılından bu yana müzikle de uğraşan Adanır, Girne Gelişim, Cosmic Dance, Arman Ratip Jazz Quartet, Grup Net, Cypress Classica'da müzisyen, besteci olarak görev aldı.1991 yılından bu yana Deneme, Uzun Öykü, Anı‐Biyografi, Araştırma, Röportaj, Roman türlerinde kitaplarını okurla buluşturdu.Sivil Toplum Örgütleri:Adanır; olası Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Marşı’nın belirlenmesinde, 3 Kıbrıslı Türk ve 3 Kıbrıslı Rum’dan oluşturulan komitede yer alırken (2003), Mete Adanır Vakfı Kurucu Üyesi/Mütevelli Heyet üyesi(1989’dan itibaren) ve Vakfın Başkanı (2013 yılından itibaren), Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği (2004-2014), “Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı”nın “Kurucu Üyesi”(2005),YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Üyesi (2008’den itibaren), Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (2009’dan itibaren), DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi (2010-2012), “Leymosun Kültür Vakfı Kurucu Üyesi”(2014) görev ve sorumluluklarını üstlendi.“Ben ve Ben” (deneme‐1991)“Onu Koklamak” (uzun öykü‐1993)“Kıbrıslı Türklerde Müzik‐1, Darül‐elhan ve 1955‐65 Dönem Toplulukları” (araştırma‐1997)“Kıbrıslı Türklerde Müzik‐2, Popüler Müziğin Gelişimi, 1966‐76 Dönem Toplulukları” (araştırma‐2001)“Siyah/Beyaz/Gri Yazılar”(deneme‐2003)“Mete Adanır”(anı/biyografi‐2005)(Mete Adanır Vakfı Yayını)“Söz Uçar Yazı Kalır‐Müziğimiz Üzerine Söyleşiler” (sözlü tarih‐2008)(Mete Adanır Vakfı Yayını)“Sözü Uçup Yazısı Kalanlar” (Edebiyat‐Röportaj‐2015)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)“Röportajları, Denemeleri, Gazete Yazı ve Haberleriyle ALİ NESİM” (edebiyat‐röportaj‐2016)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)“Hocanım NERİMAN CAHİTLE" (edebiyat‐röportaj‐2017)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)“Özelde Mağusa Genelde Kıbrıs Türk Kültürü'ne Gönül Vermiş SUNA ATUN” (edebiyat‐röportaj‐2017)(SAMTAY Vakfı Yayını)"M. Kansu'yla Yazım Dünyasında Yürümek" (edebiyat röportaj‐2018) (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)"Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 Yaşında" (araştırma‐derleme‐2018) (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)"Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel‐Tarihsel‐Yazınsal Yolculuk" (2 Cilt)(araştırma‐derleme‐Aralık 2018)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)"BRT Belge/Kitap‐Unutulmayanlar" (Belgesel'den kitaba dönüştürme‐Ocak 2019‐(BRT Belge‐Kitap Yayınları)"Bener Hakkı Hakeri'nin LEYMOSUNU"(araştırma‐derleme‐Mart 2019)(Leymosun Kültür Vakfı Yayını)"Zat‐ı Muhterem'in Mektupları"(roman‐Ocak 2020-Edebiyatist Yayınları‐(İstanbul)“Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2” (edebiyat‐röportaj‐2020)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)“Müziğimizde ‘60’lar ‘70’ler Söyleşiler” (müzik‐röportaj‐Şubat 2022)(Mete Adanır Vakfı Yayını)“Memleketimizde Muhacir Yahudiler, 1946-1949”(araştırma, Ocak 2023)(Mete Adanır Vakfı Yayını)“Kaptan ERBAY” (anı, Ağustos 2023)(Kaptan Erbay Futbol Okulu Yayını)1-Mustafa Doğrusöz “Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge”-Nisan 2022 (Mete Adanır Vakfı Yayınları)2-KT Yazarlar Birliği 40 Yaşında-Mayıs 2022 (KT Yazarlar Birliği Yayını)“İzler Silinmeden-1”(Mahmut İslâmoğlu/Altay Burağan/Şevket Öznur ile birlikte)-2010, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını.“İzler Silinmeden-2”(Mahmut İslâmoğlu/Altay Burağan/Şevket Öznur ile birlikte)-2012, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını.“İzler Silinmeden-3”(Mahmut İslâmoğlu/Altay Burağan/Şevket Öznur ile birlikte)-2014, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını.“Music In Cyprus”-Edit By Jim Samson&Nicoletta Demetriou-Ashgate Yayınları-Londra-2015. (İngilizce olarak yayınlanan kolektif çalışmada, Yiannis Papadakis&Mete Hatay “The Cultures of Partition and the Partition of Cultures”, Effie Tsangaridou “One Music, Two Labels”, Nicoletta Demetriou “Appropriating Culture:Traditional Music and the Greek Cypriots”, Bekir Azgın “Transforming Culture: Traditional Music and the Turkish Cypriots”, Eralp Adanır “The Ottoman Legacy”, Anastasia Hasikou “The Emergence of Eurpean Music”, Vasilis Kallis “Compositional Histories”, Kenneth Owen Smith “The Organizational Field of Art Music”, Mike Hajimichael “Keavnophone Records:In Pursuit of the Cypriot Groove” isimli yazarlar ve konular yer almaktadır.)“Kıbrıs Türk SPOR TARİH” (Ocak 2014’de yayın hayatına 3 ayda 1 peryoduyla başlayan derginin editörlüğünü ve yazarlığını üstlendi-2014-2018.)(Mete Adanır Vakfı Yayını)