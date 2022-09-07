Sucuoğlu istifa etti

Dünden beridir istifa edeceği konuşulan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün istifasını sundu.



Sucuoğlu'nun istifa mektubunun bugün Parti Genel Merkezi'ne ulaştığı belirtildi.





Sucuoğlu, yazılı açıklamasında "Gelinen son aşamada, yaşanılanlar gösterdiki bu iki başlı durumu sürdürmek artık olumlu bir katkı sağlamadığı gibi partimiz içinde de sıkıntılar yaratmaya başlamıştır. Yaşanan tüm bu sıkıntıların sorumlusu ben olmasam dahi ülkesini ve partisini seven bir kardeşiniz olarak partimizin göz göre göre daha fazla çıkmaza girmesine göz yummamım mümkünü yoktur" dedi.



Sucuoğlu, UBP Genel Merkezi'ne ilettiği yazılı istifasında, "Siyasete hizmet için girdim ancak hizmet verilemeyceğini gördüğüm noktada ısrarla devam etmek benim karakterime uygun değildir." dedi.



Kararının partiyi, siyaseti değil genel başkanlık görevini bırakmak olduğunu açıklayan Faiz Sucuoğlu, partisine ve ülkeye hizmete devam edeceğini belirtti.

UBP kurultaya gidiyor!

Parti Genel Sektreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Sucuoğlu'nun istifasını sunduğu takdirde, 45 gün içerisinde partiyi tüzük gereği kurultaya götürmesi gerektiğini kaydetmişti.

