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İş Kadınları Derneği’nin “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni" yarın yapılacak

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İş Kadınları Derneği'nin Telsim'in ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 2022 Yılının Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, yarın 19:00'da Concorde Tower Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

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İş Kadınları Derneği’nin “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni" yarın yapılacak


Bu yıl 11.si düzenlenecek olan "Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni" için ülkenin başarılı kadın girişimciler, jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirildi ve beş farklı kategoride beş girişimci kadın ödüle layık görüldü. Yılın Kadın Girişimcisi, Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi, Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü ve Telsim Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan kadınların isimleri yarın gece düzenlenecek törende açıklanacak.

Yılın Kadın Girişimcileri; Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fatma Özok, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhit İnce, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Faize Sertel, 2020 Yılı Kadın Girişimcileri Yağmur ve Yaprak Özyalçın, bağımsız danışman Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış tarafından seçildi.
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