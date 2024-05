Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin diyalog kurmak yerine yaptığı açıklamalarla üreticileri gerilime davet ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy'un açıklaması şöyle:

“Hayvan üreticilerinin ithal et konusunda bir süredir başlattıkları eylemin toplumsallaştığı çok açık bir şekilde ortadadır. Bu eyleme neden olan ve sorunları yaratan üreticiler değil, atanmış hükümetin bizzat kendisidir.

Diyalog yerine üreticileri gerilime davet eden bir anlayışa sahip olan bu kör zihniyetin temsilcileri, üreticilere saldırdıkları yetmezmiş gibi şimdi de tetikçileri aracılığıyla üreticiye destek olan siyasi partilere de saldırmaya başladılar.

Memleketi getirdiğiniz nokta, işte budur.

Yalanla, emek ve üretici düşmanlığıyla çatışmacı açıklamalar ve kendini beğenmişlik haliyle "ben yaparım olur" diyen “hükümet”, Parti MYK'larında alınan kararlarla memleket yönetileceğini zannediyor.

CTP her zaman üreticinin ve emeğin yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Bunu da yaparken birine asla hesap vermeyecek.

İlk günden itibaren tek bir şey söyledik: Diyalog kurun, bu sorunu büyütmeden çözün.

Neden donmuş et ithal edeceğinizi halka anlatmak zorundasınız! Bu konu hem halk sağlığını hem de üretimi ilgilendiren bir konudur.

Atanmış hükümetin temsilcileri insanımızla oynamaktan vazgeçsin.”