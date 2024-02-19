“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan vatandaşlara çağrı: “Bir siyasi sırf düğününüze, cenazenize geldi diye ona oy vermenize gerek yoktur. Sizi doğum gününüzde aradı diye, sırf bu nedenle oy vermenize gerek yoktur”

Halkın Partisi (HP) yetkilileri, köy ziyaretleri çerçevesinde ekiple Köprülü, Çayönü ve Güvercinlik köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, görüşlerini sundu ve soruları cevapladı.

Ziyaretler sırasında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, son dönemde Halkın Partisi’nin gündeme getirdiği çok sayıda yolsuzluk, hukuksuzluk ve devleti zarara uğratma örnekleri olduğunu ve bunların üzerine giderek polis ve Savcılık süreçleri ertesinde sorumluların cezalandırılması konularındaki kararlılıklarını vurguladı.

Özersay, “Bu ülkenin kaynaklarını kendi menfaatleri, ailelerinin menfaatleri için çar çur edenlere artık hiçbir şekilde göz yummamak ve partizanlıkla devletin kurumlarını çökertmeye çalışanlara karşı durmak kaçınılmazdır. Bu ülkenin tek çıkış yolu temiz ve dürüst siyasettir” dedi.

Ülkenin düzlüğe çıkabilmesi için vatandaşlara da görevler düştüğünü ifade eden Özersay, “Bir siyasi sırf düğününüze, cenazenize geldi diye ona oy vermenize gerek yoktur. Sizi doğum gününüzde aradı diye, sırf bu nedenle oy vermenize gerek yoktur. Siz de onun düğününe gidin, doğum gününü kutlayın ama temiz ve dürüst bir siyaset anlayışı yoksa, devleti çalıyorsa, kötü yönetiyorsa, ailesiyle birlikte o makamlarda kendi cebine çalışıyorsa oy vermeyin” ifadelerini kullandı.

