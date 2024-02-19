banner913
banner932
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
10 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
20 0
 
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
60 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
59 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
109 0
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
62 0
banner1012

Sakellaropulu "Omorfo fahri hemşerisi" oldu

Sözde “Omorfo Belediye Başkanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’ya kentin altın anahtarını verdi

banner974
Sakellaropulu "Omorfo fahri hemşerisi" oldu
banner971
Sözde “Omorfo (Güzeylurt) Belediye Başkanı ve Meclisi”, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’yu “fahri hemşeri” ilan etti.
Güney’de yayımlanan Haravgi’nin haberine göre, Sakellaropulu’ya “Omofro Fahri Hemşerilik” beratı, Atina’daki bir üniversitede 16 Şubat’ta düzenlenen törenle verildi. Sakellaropulu, törende yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, “Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulma çabalarına sapasağlam bağlı olduğunu” söyledi.
 Sözde “Omorfo (Güzeylurt) Belediye Başkanı Viktoras Haciavraam, Sakellaropulu’ya kentin altın anahtarını ve beratını verirken “fahri hemşeri ilanı, Omorfo’ya desteğinin ve Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulunması çabalarına katkılarının tanınmasıdır” dedi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.