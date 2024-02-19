Sakellaropulu "Omorfo fahri hemşerisi" oldu

Sözde “Omorfo Belediye Başkanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’ya kentin altın anahtarını verdi

Sözde “Omorfo (Güzeylurt) Belediye Başkanı ve Meclisi”, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’yu “fahri hemşeri” ilan etti.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin haberine göre, Sakellaropulu’ya “Omofro Fahri Hemşerilik” beratı, Atina’daki bir üniversitede 16 Şubat’ta düzenlenen törenle verildi. Sakellaropulu, törende yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, “Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulma çabalarına sapasağlam bağlı olduğunu” söyledi.

Sözde “Omorfo (Güzeylurt) Belediye Başkanı Viktoras Haciavraam, Sakellaropulu’ya kentin altın anahtarını ve beratını verirken “fahri hemşeri ilanı, Omorfo’ya desteğinin ve Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulunması çabalarına katkılarının tanınmasıdır” dedi.



