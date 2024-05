Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Hayvancılar Birliği’nin eylemine destek kararı alan Kasaplar Birliği’ne tepki gösterdi, “1 ay önce ithal ete destek veriyordunuz, şimdi ne oldu?” diye sordu

Mecliste dün konuşma yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvan üreticilerinin eylemine değinerek, “Hükümet de, Tarım Bakanlığı da sorunu görüyor, çözmek için çaba sarf ediyor. Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile önceki gün Tarım Bakanlığı’nda üçlü bir toplantı yaptıklarını, uzlaşı yolu aradıklarını ve birkaç üreticiyle de görüştüklerini söyleyen Çavuş, “Üretici kimliğimle üreticinin ve üretimin yanındayım. Kavga ederek bir yere varamayız” dedi.

Desteklerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi için verildiğini söyleyen Tarım Bakanı, “Hükümet de, Tarım Bakanlığı da sorunu görüyor, çözmek için çaba sarf ediyoruz. Üretici görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil” şeklinde devam etti.

İthal et konusunda kasaplarla hayvancıların da bir araya getirildiğini ve kasapların bir ay önce karkas et ithalatı yapılmasını talep ettiğini anımsatan Çavuş, “Şimdi ne değişti” diye sordu.

Kelle, “Kasaplar, eyleme destek veriyoruz diyor. 1 ay önce kasaplar değil miydi karkas et gelsin diye mücadele eden? Peki şimdi ne oldu? Kasaplar değil miydi Tarım Bakanlığında eylem yapan? Hayvancının yanında durmakla suçlayan kasaplar değil miydi? Bunları buradan ifade etmek çok da doğru değil” dedi.

“Biz üretimi destekliyoruz, desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Büyümek zorundayız. Üretimi büyüteceğiz. Ülkedeki hayvan varlığımızı artıracağız” diyen Çavuş, 15 milyon TL’lik ıslah projesiyle ilgili ilk adımın atıldığını belirtti.

İthal et konusunda 15 veya 22 ton civarında sipariş olacağını ifade eden Çavuş, “Siparişle ilgili çalışılıyor, tüm hassasiyetler dikkate alınıyor. Hassasiyetleri göz önünde bulunduracağız” dedi.