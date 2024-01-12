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Serveti bir anda artan bakan kim?

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Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, bir Bakanın pahalı bir taşınmaz mal almak yoluyla servetinde önemli bir artış yaşandığını iddia etti

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Serveti bir anda artan bakan kim?
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, dün yaptığı açıklamada bir Bakanın mal varlığındaki aniden artışı gündeme getirerek, ismi belirtilmeyen bir bakanı hedef aldı.
Halkın Partisi lideri Kudret Özersay tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gayrimeşru hükümetin Bakanlar Kurulu'ndan bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğu, bu parayı nereden bulduğunu izah edebilecek durumda olmadığı ve üstelik de mal beyanında bu değişikliği bildirmediği duyumu dolaşıyor. Duman çıktı yakında ateş de ortaya çıkar!!! Var mı böyle bir servet artışı ve yada belirtilen süre içerisinde gerekli mal beyanı yapıldı mı?”
 Bizden hatırlatması: Bu kadar büyük bir rakamı nereden bulduklarını ve nasıl elde ettiklerini geçtim (ki o da önemli) Mal Bildirimi Yasası'na göre zorunlu olmasına rağmen servetindeki bu artışı bildirmeyenler suç işlemiş olurlar. yasaya göre de hapis cezasına çarptırılabilirler. Süresi içinde bildirimde bulundular mı acaba? Bizden uyarması!!!”
 
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