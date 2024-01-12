İşte KKTC'de faaliyetleri yasaklı terör örgütleri

KKTC'de geçtiğimiz yıl 26 olan terör örgütü sayısı bu yıl 33'e çıktı.

“2024 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi” yayımlandı.

Önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan emirname ile terör örgütü olarak tanımlanan yapı sayısı 26'dan 33'e çıktı.

Bu yıl 7 yeni örgüt (YJE, BOKO HARAM, TKP/ML, TİKKO, MLKP, MKP ve Enternasyonalist Özgürlük Taburu) listeye eklenirken, adı YPS olarak değişen HPS (Halk Savunma Birliği) adlı örgüt ise listede yeni ismiyle yer aldı.

Listede yer alan söz konusu terör örgütlerinin faaliyetleri gibi, flamaları ile yönetici ve mensuplarına ait resimlerinin taşınması da yasak.



İşte KKTC’deki yasa dışı terör örgütleri:

PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan İşçi Partisi/Halk Kongresi)

HİZBULLAH (Allah'ın Partisi veya Allah'ın Hizbi)

EL KAİDE (Kuruluş)

İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi)

DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi)

EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü)

HRTSİ AVGİ (Altın Şafak Örgütü)

ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi)

KEA (Helen Direniş Hareketi)

Kara Tugaylar Örgütü

KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği)

PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK'nın Suriye Kolu)

YPG (PYD'nin Silahlı Birliği)

YPJ (YPG'ye Bağlı Kadın Birliği)

YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi)

PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi)

IŞİD (lrak ve Şam İslam Devleti) ve/veya DAİŞ-DEAŞ (Devlet'ül İslamiyye Fi'I Irak Ve ş Şam) ve/veya DAESH (AdDawlah AI-İslamiyah Fi'I Lraq Wa Ash-Sham)

FETÖ/PDY (Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)

HPG (PKK'nın Erkek Silahlı Birliği)

YJA STAR (PKK'nın Kadın Silahlı Birliği)

HPJ (PEJAK'ın Kadın Silahlı Birliği)

YRK (PEJAK'ın Erkek Silahlı Birliği)

YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri)

TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri)

HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi)

YPS (Halk Savunma Birliği)

YJE (Yekinen Jinen Ezidxan/Ezidi Kadın Birimleri)*

BOKO HARAM (Cemaat-i Ehl-i Sünnet'it Davet'il-1 Ve'l Cihad)*

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist)*

TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Partisi)*

MLKP (Marksist-Leninist Komünist Partisi)*

MKP (Maoist Komünist Partisi)*

Enternasyonalist Özgürlük Taburu (Tabura Azadi ya İnternasyonal)*

