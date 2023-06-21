“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, seçimi kazanmaları halinde hükümetin sarsılacağını ve ilk erken genel seçimde CTP’nin iktidar olacağını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde elde edecekleri başarının adeta domino etkisi yaracağını, birçok dengeyi etkileyip değiştireceğini belirtti. Özuslu, Haspolat bölgesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Özuslu, kurulacak olan sandıktan halkın hükümete çok güçlü bir mesaj vereceğine inanç belirtti.

Özuslu halkın bu kötü gidişata dur diyeceğini kaydetti. Toplumda ciddi bir huzursuzluk olduğuna işaret eden Özuslu, seçimi kazanmaları halinde hükümetin sarsılacağını ve ilk erken genel seçimde CTP’nin iktidar olacağını vurguladı. CTP’nin kadroları, programları ve vizyonuyla iktidara hazırlandığını ifade eden Özuslu, “Parlamentoda bu seçimden sonra belki bir değişiklik olmayacak ama gerekli mesaj verilecek. Seçimde elde edeceğimiz bir başarı, domino taşları gibi birçok dengeleri etkileyecek ve değiştirecek. Pazar günü çocuklarımızın gülebilmesi için, güzel bir geleceğe mühür vuralım” şeklinde konuştu.

Haspolat’taki kitle toplantısında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, seçimin isimler arasında değil, vizyonlar arasında geçeceğini vurguladı. Erhürman, “Bu sandık, bir buçuk senedir bize yaşatılanları onaylıyor muyuz, onaylamıyor muyuz anlamına geliyor. Onaylamıyorsak adres Sami Özuslu ve CTP’dir. Biz bu sandığa halkımızın ‘Bize yaşattıklarınıza değil, çok daha iyisine layığız’ diyeceği gözle bakıyoruz. Aynı zamanda yeni bir dönemi başlatıyoruz” dedi. Bu seçimin bir fırsat olduğuna işaret eden Erhürman, herkesin bu fırsatı iyi değerlendirmesini istedi.

