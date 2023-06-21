“Halkımızın ortak adayı durumundayım”

DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, halkın içinden gelen biri olarak onları en iyi anlayacak kişinin kendisi olduğunu ifade etti

Demokrat Parti Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Genç TV’de Didem Gürses ile Alternatif programına konuk oldu.

Serhan Aktunç, özel sektörün sıkıntılarını iyi bildiğini belirterek, “İlk başta çalışan olarak uzun süre başkalarının yanında çalıştım. Daha sonra 7-8 yıl üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım. İki senedir de bürokrasinin, kamunun içerisindeyim. Turizmin eğitimini aldım. Daha sonra yüksek lisansımı yurtdışında tamamladım. Ülkeye döndükten sonra sürekli özel sektörde çalıştım. Özel sektör sıkıntılarını, sorunlarını, yaşadığı travmaları iyi biliyorum. Çünkü ben de bunları bire bir yaşamış bir insanım” dedi.

Aktunç, en büyük avantajının halkın içinden gelmek olduğunu belirterek, “Artık insanlarımız da toplum da kendileri gibi olan, toplum çıkarını düşünen insanlarla beraber çalışmak istiyor. Bizim de en büyük avantajımız; halkın içinden gelmemiz, sıkıntılarını bilmemiz. Artık halk takım tutar gibi parti tutmak düşüncesinden vazgeçti” dedi.

Aktunç, halkın içinden gelen biri olarak onları en iyi anlayacak kişinin kendisi olduğunu ifade ederek, “Ben halkın içinden gelen, halkın sıkıntılarını iyi bilen, onların sorunlarını yaşamış empati yapabilecek biri olduğum için Meclis kürsüsünde onların haklarını daha iyi savunabilirim. Halkın çektiği sıkıntıları kulaktan duyma değil, yaşamış biri olarak daha iyi anlatabilirim” dedi.

Aktunç, dar gelirli vatandaşlar için daha uygun fiyatlı temel gıda ürünlerine ulaşımı için yapılmakta olan Koopmar’ların Eylül veya Ekim ayları içinde açılacağını söyleyerek, “Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’tan başlıyoruz. Yerleri belirlendi. Tadilatları ve ürün belirlemesi yapılıyor. Bu marketler sayesinde, dar gelirli vatandaşlarımız temel gıda ürünlerine daha uygun fiyata alabilecekler” dedi.

Aktunç, seçim çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, kısa zamanda ülkenin birçok yerine ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, ülke insanının kabul gördüğü ve neredeyse halkın ortak adayı durumuna geldiğini görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

