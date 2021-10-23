Adaylardan Saner’e tepki

UBP’nin üç başkan adayı dün toplantı yaptı ancak Saner bu toplantıya katılmadı. Üç başkan adayı, Saner’in video skandalının ardından kendilerini işaret etmesini eleştirdi, “Suçlamaları üzerimize almıyoruz” dedi



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayında genel başkanlığa aday olan üç isim dün UBP’nin Lefkoşa’daki merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun çağrısı üzerine, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, kurultayda aday olan mevcut genel başkan, Başbakan Ersan Saner katılmadı. Genel başkan adaylarının seçim pusulasında hangi sırada yer alacağına ilişkin kura çekimi ise Pazartesi gününe ertelendi. Dünkü toplantıda Divan Başkanı ve üyelere yönelik değerlendirme yapıldı, kurultayda oy verme işlemi, alınacak tedbirlere ilişkin teknik konular görüştü.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Hasipoğlu, kurultayda görev alacak divan başkanlığının üç adayın oy birliğiyle belirlendiğini belirtti.

Saner’in toplantıya katılmaması nedeniyle, sıralamaya ilişkin görüşmenin Pazartesi gününe ertelendiğini ifade eden Hasipoğlu, basından gelen soruları da yanıtladı.

“Saner’in toplantıya katılmaması, adaylıktan çekildiği anlamını taşıyor mu?” şeklindeki soruya Hasipoğlu, “Bunu söylemek için çok erken. Sayın Başbakan toplantıya katılmadı diye adaylıktan çekildiği yorumu doğru olmaz” dedi.

Öte yandan toplantı sonrasında açıklama yapan 3 başkan adayı da Başbakan Ersan Saner’in video skandalının ardından kendilerini işaret etmesini eleştirdi, “Suçlamaları üzerimize almıyoruz” dedi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, dünkü toplantıda divan tespiti yapıldığını kaydetti, başkan ve gözlemcilerin belirlendiğini ifade etti. Sucuoğlu, Saner’in ‘rahatsız’ olması nedeniyle toplantıya katılmadığını belirtti.

Video skandalının sorulması üzerine Sucuoğlu, “Üzücü bir olay. Ersan bey dürüst bir insan. Ne kendim ne de arkadaşlarım adına bu konuyla ilgili suçlamaları üzerime almıyorum” dedi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Saner’in kamuoyuna da yansıya video skandalında kurultaydaki adaylara yönelik yaptığı suçlamanın sorulması üzerine “Suçlamayı kendi içimde barındırmam. Böyle bir şey varsa siyaseti bırakıp, evime gitmeyi çok iyi beceririm” dedi.

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise, 17 bine yakın üye sayısı olduğunu, bu nedenle de kurultayda ciddi şekilde önlem alınması gerektiğini söyledi.

Dünkü toplantıda divan başkanı, sekreter ve üyeleriyle ilgili değerlendirme yapıldığını belirten Töre, “Geçtiğimiz kurultayda 2. turda 2 arkadaş geri çekilmişti. Ben de divan başkanıymış. Bu olay siyasette deprem etkisi yaratmıştı. İnşallah bu defa geri çekilme olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Töre, “Geri çekilme olacaksa birinci turda çekilsinler” diyerek, adaylara çağrıda da bulundu.

Saner’in toplantıda olmaması hakkında Töre, Başbakan’ın toplantıya katılmamasının soru işaretlerine yol açtığını belirterek, “Kendisi gelmedi en azından yerine onu vekalet edecek bir temsilci göndermesi gerekirdi.

Saner’in kurultaydaki adayları suçlaması hakkında konuşan Töre, video skandalı içinde tüm adayların yer aldığını işaret eden açıklamalar kabul edilebilir olmadığının altını çizdi. Başbakan Ersan Saner’in açıklama yapması gerektiğinin vurgusunu yapan Töre, Saner’den süratli bir şekilde izahat beklediğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Ersan Saner’in adayları işaret etmesinden özellikle de kendisini işaret etmesinden dolayı rahatsız duyan Töre, zan altında kalmak istemediğini olay ile ilgisi bulunmadığı belirterek Saner’i süratli bir şekilde açıklamaya yapmaya davet etti. Töre, ” Olay üzüntü vericidir ancak tüm adayların bu işin içinde olduğu açıklamaları da kabul etmem mümkün değil, buna açıklama yapmalı. Ben şahsımın zan altında kalmasını istemiyorum. Süratle ‘Zorlu Töre’nin bu durum ile alakası yoktur’ açıklaması yapmak zorunda ya da eğer beni kastettiyse elinde ispat varsa ortaya sunsun kamuoyu ile paylaşsın” sözlerine yer verdi.

