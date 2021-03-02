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Saner, yarın Fuat Oktay'la Mali İşbirliği Anlaşması’nı görüşecek

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay- Başbakan Ersan Saner görüşmesinde, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na ilişkin konular ele alınacak

Saner, yarın Fuat Oktay'la Mali İşbirliği Anlaşması’nı görüşecek
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yarın gerçekleşecek TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay- Başbakan Ersan Saner görüşmesinde, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na ilişkin konular ele alınacak. Anlaşmaya ilişkin varılacak mutabakatın ardından imza töreni düzenlenecek. Anlaşma kapsamında, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor. Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa’da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.
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