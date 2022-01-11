“Sağlıkta devrim yapacağız”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, sağlıkta devrim nitelikli projelerin hazır olduğunu belirtti ve “Vatandaşlarımız, sağlık hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanacak” dedi





Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni ziyaret etti.

Ataoğlu, sağlıktaki altyapı ve yönetsel sorunların daha da belirgin hale geldiğini, DP’nin oluşturduğu ve sağlık alanında çok değerli isimlerin yer aldığı DP Sağlık Komitesi’nde enine boyuna değerlendirilerek, sağlıkta devrim nitelikli projelerin hazır olduğunu belirtti.

Hastaların yaşadığı sıkıntıları çözmek ve hasta haklarını korumak adına her hastanede bir birim kurulmasını hedeflediklerini ifade eden Ataoğlu, “Devlet, hem sağlık çalışanlarını, hem de hasta haklarını korumakla mükelleftir. Bunun için Sağlık Bakanlığı DP iktidarında, bugünkü gibi sadece Kamu kesimine değil, ülkenin tüm kesimlerine hizmet veren bir Bakanlık haline gelecek” dedi.

Ülkede yaşayan her bireyin, ücretsiz ilaç ve tedavi hakkı olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Sigorta sistemi geliştirilecek. Sosyal Devlet olmanın gerekliliği, ülke insanlarının eşit ve adil bir biçimde sağlık hizmetlerini alabilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın özel hastanelerden de yararlanacakları bir sağlık sistemini inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

