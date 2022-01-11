2021 Etkinlikleri

Geçtiğimiz iki sayımızda Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2021 etkinliklerinin birincisi olan Girne Antik Liman Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi, ikincisi 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışını, üçüncüsü Klasik Araç Sergisi ve Parça Satışı etkinliği ve dördüncüsü Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşmasını anlatmıştım. Ve bu hafta sıra geldi 2021 yılının son etkinliği Kuzey Kıbrısın en büyük klasik etkinliği olan Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi.2021 yılında onbirincisi düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda 6-7 Kasım tarihinde yapıldı ve her yıl olduğu gibi 2 gün sürdü.Sadece 2020 yılında pandemi nedeni ile gezi olarak düzenlenmişti.Etkinliğin ilk günü olan 6 Kasım Cumartesi günü ZET Carting pistinde klasik slalom yarışı yapıldı. 14.00’dan itibaren pistte toplanan klasikler, 14.30’da pistte antraman turu attılar. Onlarca klasik otomobil ve onları izlemeye gelen klasik severler saat 15.00 da ilk klasiğin start almasıyla bu heyecana ortak oldu.Etkinliğin ikinci günü olan 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 9.00’dan itibaren Dış İşleri Bakanlığı önünde toplanan klasikler saat 10.00 da verilecek start için hazırlıklara başladılar.Onlarca klasik otomobile kayıtlar yapıldı, otomobillere kapı numaraları yapıştırıldı, izaz ikramlar yenildi-içildi, sohbetler edildi ve start için klasikler yerlerini almaya başladı.Saat 10.00 daki startın ardından klasikler ilk özel etaba doğru yol almaya başladılar. İlk özel etabı geçen klasikler Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüslerinde mola verdiler.Molada klasik severlere macun ikram edildi. Molanın ardından ikinci ve üçüncü özel etapları da geçen klasikler, finish yeri olan Hidden Garden’a doğru yol almaya başladılar.Geçilen 122 km ve 3 özel etap yaklaşık 210 dakika sürdü. Saat 13.30 civarında ilk klasik finish yerine ulaştı. Tüm klasik otomobillerin finish yerine varmasıyla öğlen yemekleri yenmeye ve sonuçlar beklenmeye başlandı.Yemekler yenildi, sonuçlar çıktı ve ödül töreni ile XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Rallisi sona erdi.Haftaya Fuat Cemaller ve klasik otomobili 1965 Ford Mustang.