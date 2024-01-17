“Rumların tüm hesapları Türkler üzerine”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komite Başkanı Mustafa Özbilgehan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkan Töre devleti yönetenler olarak birinci vazifelerinin KKTC’ye ve bağımsızlığa sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini her zaman iyi öğrenip, araştırıp, anlatmak gerektiğini dile getiren Töre, tarihten kopulduğu anda problemlerin baş göstereceğini söyledi.
Rumların tüm hesaplarının “Türkler” üzerine olduğunu ve bu durumda “Kıbrıslı Türk” ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Töre, Atatürk’ün "Ne Mutlu Türküm diyene” ifadesinden yola çıkarak Türk milletinin birleştiğini kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.