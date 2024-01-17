“Rumların tüm hesapları Türkler üzerine”

Meclis Başkanı Töre, Rumların tüm hesaplarının “Türkler” üzerine olduğunu vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komite Başkanı Mustafa Özbilgehan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Töre devleti yönetenler olarak birinci vazifelerinin KKTC’ye ve bağımsızlığa sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini her zaman iyi öğrenip, araştırıp, anlatmak gerektiğini dile getiren Töre, tarihten kopulduğu anda problemlerin baş göstereceğini söyledi.

Rumların tüm hesaplarının “Türkler” üzerine olduğunu ve bu durumda “Kıbrıslı Türk” ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Töre, Atatürk’ün "Ne Mutlu Türküm diyene” ifadesinden yola çıkarak Türk milletinin birleştiğini kaydetti.