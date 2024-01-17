“AİHM’de Hristodulidis’e ders verebiliriz”

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, Kıbrıs Türk tarafının karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlık haklarını savunması ve bu konudaki davaya taraf olması gerektiğini belirtti

Genç TV’de Didem Gürses’in sunduğu Alternatif Gündem Programı’na konuk olan Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs Rum mallarının satışı hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erk, Hristodulidis’in anayasayı çiğneyerek uluslararası hukuk aklı satamayacağını ifade ederek, özellikle karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini alması konusundaki adaletsizliğe vurgu yaptı.

Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlık haklarına karşı gösterdiği direnci sert bir dille eleştiren Erk, hükümetin bu konuda daha etkili bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Erk, AİHM’de Hristodulidis’e ders verilebilecek bir davanın söz konusu olduğunu ifade etti. İnsanlara yurttaşlık hakkının verilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, daha sonra mülkiyet hakları konusunu tartışmanın daha adil bir yaklaşım olacağını belirtti. Hristodulidis’in kendi anayasasını uygulamamakla suçlayan Erk, uluslararası hukuk aklını satmanın, kendi ülkesindeki anayasal düzeni ihlal etmekle birleşemeyeceğini dile getirdi.

