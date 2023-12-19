CTP Milletvekili Filiz Besim, reçete soruşturması konusunda “Polise vermek en son çare olmalıydı. Ortada bir şaibe varsa, soruşturma yapılmalı, sorun olan yerlerde sözleşmeler iptal edilmeliydi” dedi

Cumhuriyet Meclisi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşüldü.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi çok geniş kapsamlı ve toplumun bir çok kesimine hitap eden bir bakanlığa ayırılan payın yüzde 4.5 olmasını eleştirdi.

Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili ülkeyi tam bir kaosa sürükleyen ilaç konusu olduğunu ve bu konuda konuşulması gerektiğini ifade eden Besim, geçmişte bazı UBP’li bakanların sigortalarda sorun olduğu konusunda uyarıldığını ancak, bununla ilgili herhangi bir girişim ve sözleşme iptali yapılmadığını anımsattı.

“Polise vermek en son çare olmalıydı” diyen Besim, ortada bir şaibe varsa, soruşturma yapılması, sorun olan yerlerde sözleşmelerin iptal edilmesi, Sayıştay ve gerekirse Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun göreve çağılması gerektiğini aktardı.

Sağlık paydaşlarının mahkemelerde olmasını çok büyük bir travma olarak nitelendiren Besim, “suç işleyen insanlar tabi ki cezalandırılacak. Ama her şeyin bir yöntemi var” şeklinde konuştu.

Hastaların ilaçsız kaldığını ifade eden Besim, insanların sigorta reçetesi yazdıramamasını eleştirdi.

"Hekim kendini güvende hissetmezse, eczacı sisteme güvenmezse neden sigorta reçetesi yazsın?" diye soran Besim, zor durumda olan hastaların çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Yeni kurulacak siteme güven sağlanması gerektiğine işaret eden Besim, yönetilebilir, denetlenebilir bir sistem kurularak, tüm toplumu barıştırmak gerektiğini söyledi.

Rakamların birbirini tutmadığını, rakamlara bakıldığında da öyle asrın vurgunu gibi bir durumun da olmadığını belirten Besim, tıbbı atık ve ilaçları imha konusunda ciddi sıkıntı olduğunu, tarlalarda , bahçelerde bulunan ilaçların bazılarının da tarihleri geçmiş ilaçlar olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Besim, ilaç imhaları konusunda da ciddi bir tehlikenin beklediğine işaret etti.

