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Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı

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Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın zarar gören surlarının restorasyonu amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, hem ihaleyi alan firma, hem de projenin yürütülmesini üstlenen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) personelinin teknik bilgisinden oldukça etkilendiğini ifade ederek, yapılacak olan çalışmanın da başarıyla sonuçlanacağına inandığını belirtti.
İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi uhdesinde ve toplam 200 bin Euro maliyetindeki restorasyon çalışmasının Mart 2024’te tamamlanması öngörülüyor.
 
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