"Polis geniş bir ekiple çalışmaya devam ediyor"

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu “Sahte" değil geçersiz diploma dedi" ve bu konuda Polisin geniş bir ekiple çalışmaya devam ettiğini, çalışmaların yavaşlatılmadığını belirtti

Mecliste söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim kurumlarının denetlenmesi ile ilgili zafiyet olduğu eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Akşamdan sabaha iş yapmadıklarını” söyledi; denetimlerin sürekli yapıldığını, 3-4 kez bu denetlemelerin yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, eğitim yanında muhaceret ile ilgili çalışmaların da yapıldığını, kimsenin mağdur edilmediğini ifade ederek, eğitim kurumları ile ilgili tavırlarının net olduğunu, eğitim için çalışan kurumların bundan sonra da açılabileceğini, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceklerini, ancak denetimlerin süreceğini, kuralların yenileneceğini, buna göre eğitim verenlerin yaşamını sürdüreceğini, eğitim veremeyenlerin de kapanacağını anlattı.

“SAHTE" DEĞİL "GEÇERSİZ" DİPLOMA

“Sahte diploma” konusunun da doğru bir tartışma olmadığını, ülkede “geçersiz diploma” tanımlamasının daha doğru olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu diplomaların YÖDAK tarafından geçersiz kılınması gerektiğini söylediğini anımsattı, Güzelyurt’taki olaya benzer bir durum varsa bu denetim ve soruşturmanın ülke genelinde yapılmasının önemine işaret etti.

YÖDAK’ta denetim çalışmalarının sürdüğünü, çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, YÖK’ün de ülkeye geldiğini, geniş bir çalışma yapacağını belirtti.

Polisin de geniş bir ekiple çalışmaya devam ettiğini, çalışmaların yavaşlatılmadığını belirten Çavuşoğlu, bakanlık ve hükümet olarak bu çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, hiçbir şüpheye yer bırakmadan bu sürecin tamamlanacağını ifade ederek, ülke yüksek eğitiminin hiçbir şekilde zarar görmeyeceğini, kimsenin eğitimi lekelemesine müsaade etmeyeceklerini, bu sorunu avantaja çevireceklerini vurguladı.

Kısa vadede bu süreçten zarar gördüklerini ancak gelecekte kârlı olacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu sürecin sonunda ülkeyi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, YÖK’ün 10 gün burada çalışmalar yapacağını ve bir rapor ortaya çıkacağını ifade etti. Çavuşoğlu, polisin de araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, tüm sürecin hızlı bir şekilde YÖK ile birlikte yürütüleceğini, sistemin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yenileneceğini, sistemin kimseye devredilmediğini, tüm verilerin ülkenin olduğunu, YÖK’ün denetiminin ilk olmadığını, yıllardır bu denetimlerin yapıldığını söyledi.

