"Türkiye'ye giremeyen yurttaşlarla ilgili bilgi istendi"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’ye giremeyen yurttaşlar ile ilgili bilgi istendiğini söyledi ve "Gerekli açıklama yapılacak” dedi

Mecliste söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’ye giremeyen yurttaşlar ile ilgili yaptığı açıklamada, bu konunun gündeme getirildiğini, bilgi istendiğini söyledi. Bakan Oğuz, "Kapıya kadar gittiğinizde bilinmezlik doğru değildir... Gerekli açıklama yapılacak” dedi.

Dursun Oğuz, “Söylendiği gibi bir liste var mı, gerekçeleri nedir, bu konuda bilgi talep edildi” dedi. Oğuz, “Sadece yazışma değil, en üst düzeyde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı nezdinde talepler iletildi” şeklinde konuştu.

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Sami Özulsu, “Yani Türkiye 4 ayda cevap vermedi mi? Ünal Üstel bu konudaki açıklamasını 14 Aralık 2023’te yapmıştı” dedi. Özuslu, ne zaman yanıt verileceğinin bilinip bilinmediğini sorguladı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Oğuz ise, “İşleyişle ilgili şu şudur deme lüksüm yok. Açıkça söylüyorum, gerekli talep en üst düzeyde iletildi. Soru sorduğumuz makama ne gün cevap verirsiniz diye sorma durumunuz var mı?” dedi.

Sami Özuslu ise “Ne yazdınız?” diye sordu.

Bunun üzerine Dursun Oğuz, “Bu olaylarla ilgili bir liste var mı? Gerekçeleri nelerdir diye sorduk. Bu konuyu ara ara sorgulayacağız. Konu kapanmadı” yanıtını verdi.

Özuslu ise “Ben böyle bir yazı gönderdiğinize inanmıyorum” dedi, Oğuz ise “Buraya çıkıp yalan mı söyleyeceğiz?” diye sordu, ardından kürsüden indi.

Yerinden konuşan Özuslu, “Sürekli kaçıyorsunuz Dursun Bey. Başbakan 4 ay önce verdiği sözü tutsun” dedi.

