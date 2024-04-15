TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Orta Doğu’da “savaş provaları” yapıldığına dikkat çekerek, hükümete "Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Kimlerle irtibata geçtiniz ya da geçecek misiniz?" diye sordu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da “savaş provaları” yapıldığına dikkat çekerek, hükümete “planınız nedir” diye sordu.

Yazılı açıklama yapan Zeki Çeler, Kıbrıs adasının da içinde olduğu Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde uzun zamandır çalan savaş tamtamlarının önceki gün İran’ın İsrail’e saldırısıyla fiziki bir gerçeklik kazandığına işaret etti.

Kıbrıs adasının Orta Doğu yangınının tam ortasında bulunduğuna ve Güney'deki İngiliz üssünden kalkan savaş uçaklarının İsrail’e destek için İran’a karşı havalandığına dair söylemlerin de dillendirildiğine işaret eden Çeler, bölgedeki İran, İsrail, Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan gibi güçlerin yanı sıra ABD, Türkiye ve İngiltere’nin de dahil olacağı daha büyük olayların yaşanmasına gebe anlar yaşandığını belirtti.

Kıbrıs adasının böylesi bir yangın içinde bulunduğunu söyleyen Çeler, buna rağmen ülkeyi yönetenlerin, hiçbir açıklama yapmadığını, herhangi bir girişimde bulunmadığını, topluma pozitif etki yaratabilecek tek bir hareket göstermediklerini kaydetti.

Adanın herhangi bir çatışmanın ortasında kalmasının ya da çevre ülkelerin birbirini bombalaması sırasında adaya bir bombanın düşmesinin çok bariz bir olasılık olduğunu savunan Çeler, "dünyanın gözü bu gerçeklerin üzerindeyken hiçbir şey olmamışçasına açılışlarda ve festivallerde yer aldıklarını söylediği siyasetçileri" eleştirdi.

Çeler, “Çıkın ve konuşun, olasılıkların birinin gerçekleşmesi durumunda planınız nedir? Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Kimlerle irtibata geçtiniz ya da geçecek misiniz? Bu gibi soruların cevapları diken üstüne bekleyen Kıbrıslı Türkler için hayati önemdedir” dedi.

