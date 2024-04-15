banner913
banner932
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
26 0
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
17 0
 
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
48 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
23 0
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
53 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
39 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
37 0
banner1012

Kıb-Tek borçlu abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu

banner1020

banner974
Kıb-Tek borçlu abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu
banner971
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) son ödeme tarihi dolmuş, Mart 2024 dönemi ve öncesi ödenmemiş 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, kurumla sözleşme yapan ve ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de yarın kesileceği bildirildi.
Duyuruda, yeniden bağlama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.