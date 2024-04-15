Kıb-Tek borçlu abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) son ödeme tarihi dolmuş, Mart 2024 dönemi ve öncesi ödenmemiş 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, kurumla sözleşme yapan ve ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de yarın kesileceği bildirildi.

Duyuruda, yeniden bağlama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.

