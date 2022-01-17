“Piyasalardaki fiyat farklılıkları önlenecek”

DP Başkanı Ataoğlu, ithalatta peşin KDV uygulamasının kaldırılacağını söyledi





Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile Güzelyurt’a gerçekleştirdiği ziyarette, narenciye paketleme tesisi ile bazı sanayi tesislerine de giderek, sektöre ilişkin eksiklikleri dinledi, eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri üzerinde sohbet etti.

Güzelyurt bölgesinde çıkan narenciye ürünlerin otellerde tüketilmesi için de geçmiş yıllarda girişim yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, yeni dönem de de buna yönelik teşvik edici hamleler yapacaklarını vurguladı.

Kalkınmada öncelikle organize sanayi bölgelerinin geliştirilerek yeni sanayi bölgeleri kurulacağını söyleyen Ataoğlu, “Çağdaş anlayışla, sanayi bölgelerinin gerek alt yapı gerekse de üst yapı olarak, eğitime, gelişime ve kalkınmaya yönelik olarak geliştirilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Bertan Özberkman başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’ni (TUTDER) kabul etti.

Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, piyasayı ucuzlatmak adına öncelikle denetimin artırılması gerektiğini ifade ederek, böylelikle piyasadaki fiyatlar arasında oluşan farklılıkların önüne geçeceklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde vergi ve fonların “daimi olacak şekilde azaltılması” gerektiğini belirten Ataoğlu, böylelikle fiyatların aşağıya çekilebileceğini belirtti.

KDV yasasında düzenlemeler yapılarak, ithalatta peşin KDV uygulamasının kaldırılacağını da ifade eden Ataoğlu, şirketlerin henüz satış yapmadan vergilerini peşin ödemelerinin rasyonel bir uygulama olmadığını belirtti.



